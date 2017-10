Tinerii constănţeni, premiaţi la Gala Voluntarului

Tinerii constănțeni, premiați la Gala Voluntarului

19 organizații nonguvernamentale implicate activ în viața comunității constănțene vor fi premiate, mâine seară, la cele 12 categorii ale Galei Voluntarilor. Sărbătorită în fiecare an începând cu 2003, în data de 5 de-cembrie, Gala Voluntarilor urmărește recunoașterea publică a meritelor celor mai activi voluntari din Constanța.Cu acest prilej, va fi desemnat Voluntarul anului, Voluntarul junior al anului, Voluntarul senior al anului, Voluntarul străin al anului, Voluntarul din sport al anului, Coordonatorul de voluntari al anului, Organizația anului, Instituția de învățământ a anului, Compania anului și vor fi înmânate Premiul de Popularitate Voluntarul anului, Premiul de Popularitate Organizația anului și Trofeul Prieteniei.Evenimentul va avea loc pe 5 decembrie, în sala de festivități a Forțelor Navale, pe strada Dezrobirii nr. 80. Gala este organizată de echipa formată la nivel local din Asociația Civicum Voluntaris, S.E.O.P.M.M. Oceanic Club, organizația nonguvernamentală Mare Nostrum, Comitetul Național Român pentru Drepturile Copilului Filiala Constanța, Asociația Together Everyone Achieves More și Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, în parteneriat cu Asociația Copiilor și Tinerilor cu diabet din județul Constanța, Asociația Grupurilor Locale de Tineret, Filiala „Tineri Mereu” Constanța.