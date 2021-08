Tinerii constănţeni, învăţaţi cum să îşi dezvolte abilităţi de angajare

Participanții au fost împărțiți pe echipe și fiecare a lucrat la realizarea unor materiale care să faciliteze integrarea tinerilor pe piața muncii. Pe baza informațiilor și schimbului de experiență din cele 10 zile de mobilitate, voluntarii au creat un ghid intitulat „Abilități de angajare pentru tineri”, ce are la bază instrumentele de comunicare și interviu, necesare și de care orice persoană care vrea să se angajeze ar trebui să țină cont.





Astfel, tinerii au învățat și au pus pe tapet tipurile de interviu de angajare, cum te pregătești pentru un interviu face to face dar și online și care sunt regulile esențiale de urmat în timpul unui interviu de angajare, cum îți poți îmbunătății abilitățile de comunicare, cum să îți pregătești un CV de angajare perfect dar și câteva sfaturi şi indicii de care tinerii trebuie să țină cont atunci când se prezintă la un interviu.





Totodată, participanții au făcut și un joc de roluri, pe baza a două scenarii pe care apoi le-au pus în scenă, în care au simulat cum să te prezinți și cum să nu te prezinți la un interviu de angajare, care sunt cele mai întâlnite greșeli pe care le fac tinerii la un interviu și cum pot fi depășite blocajele de comunicare. În același timp, voluntarii au identificat, în urma unui research, care sunt abilitățile tehnice și practice care lipsesc tinerilor care sunt în căutarea unui loc de muncă sau care doresc să se perfecţioneze sau să se reprofileze în câmpul muncii.



Platformă online pentru cei din mediile defavorizate





Proiectul „Shape Your Future” vizează incluziunea socială a tinerilor ce provin din medii defavorizate, integrarea pe piața muncii, facilitarea accesului la programele educaționale și de inovare și dezvoltarea unor abilități antreprenoriale. Luând în calcul nevoile lor, proiectul va crea și va pune la dispoziția tinerilor din grupul țintă, din cele cinci țări partenere, instrumentele necesare care să le permită să-și dezvolte abilitățile sociale, antreprenoriale și profesionale pe piața muncii. Printre aceste instrumente este şi o platformă online, dedicată tinerilor din medii defavorizate, cu vârsta cuprinsă între 14 și 35 de ani, studenți sau șomeri, aflați în căutarea unui job sau a unor oportunități de învățare, dar și dezvoltarea unei aplicații prin intermediul căreia tinerii pot primi informații în timp real legate de oportunitățile existente pe piața muncii, vor fi încărcate materiale și va exista și un forum de discuții.





În luna mai, un alt grup de tineri a participat la mobilitatea Job Shadowing, derulată în Portugalia, la Lisabona. „Shape Your Future” are o perioadă de implementare de 24 de luni și este finanțat prin programul Erasmus Plus, Key Action 2 – Parteneriate Strategice.





Pe toată perioada mobilității, tinerii români, alături de partenerii voluntari din Portugalia, Spania, Polonia și Irlanda au îmbinat utilul cu plăcutul, au participat la activități, au făcut desk research, au făcut prezentări, au creat materiale ce vor fi incluse în IO-uri și s-au și bucurat de activități în aer liber, în care au descoperit atracțiile turistice și culturale din Dublin.