Timeless, locul în care timpul se opreşte în loc

1

Servirea de rahat

Am fost in acest bar la prima vedere ok pana in momentul servirii dupa 15 min a venit sa ne preia comanda si inca dupa 15 adus la masa....total diferit de ceea ce comandasem(ceaiuri) chiar imi doream sa incerc si cafeaua dar....si sa nu mai vb de briose cu cioburi in ele