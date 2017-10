Timbrul de mediu va fi băgat în preţul carburanţilor - 5 bani la litru. Restituirea taxei mai aşteaptă

3

Usor de spus

Usor de spus , greu de facut. Taxa de proces este de 400 lei. Onorariul avocatlui este de aprox 1000 lei. Procesul dureaza in medie 1 (UN) an. Niciodata sub 10 luni. Daca ai o taxa de 5000 de lei , vei incasa prima transa de 20% dupa aproape 2 ani de la inceperea procesului , caci ti se dau inapoi banii in 5 transe in 5 ani. Cum ies calculele acum ? Taxa de 0.05 lei/ litru e oricum mai buna decat cea de 5000 de lei la inmatriculare. E alta socoteala