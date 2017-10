Tichete cadou pentru salariaţi de Paşte! Iată ce avantaje au companiile care le oferă angajaţilor

2

Rusine sa va fie

Cand hotii, pardon patronii nu trec nici macar adevaratul salariu pe contractul de munca, incepand din prima zi sa fure astfel pensia angajatului, cand ei nu platesc nici macar salariu dupa o luna de munca preferand sa roteasca 3 maxim 4 serii de studenti sau tineri in cele 3-4 luni de sezon estival fara sa le pese de hartii, voi vorbiti de FIDELIZAREA angajatilor cu acordarea acestor tichete? Chiar nu stiti ce "patroni" sunt in cta? D.nu Nicovala spunea ca ar vrea sa vina romanii plecati in strainatate sa lucreze in cta. Pai care roman vine pe salariu min pe economie sa lucreze la Nicovala cand ei au 1500 euro acolo? Dar e usor sa mananci rahat pe la emisiuni la radio decat sa platesti angajatii cu salariu care li se cuvine pt munca si cunostintele si anii de facultate pe care i-au facut. Acesti nenorociti care au afaceri nu numai in turism, nu au inteles pana acum, chiar daca au umblat prin "N" tari ca lucrul cel mai important ca o firma sa mearga bine pe termen lung este FIDELIZAREA angajatilor. De asta nu va mai raspund la telefon fostii angajati si nu se mai intoarce niciunul dupa un an pe altul: pt ca va bateti joc de munca lor, nu-i platiti cum trebuie, nu va pasa de ei nici cat de un caine. Dar stati fara grija caci si angajatii stiu sa va lucreze si sa va faca sa aveti un profit mult mai mic decat daca angajatul ar fi multumit de salariu !!! Si din priviri, si din gesturi se poate goni un client, asa ca......