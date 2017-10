Ţi-ai pus centrală de apartament? Rişti să plăteşti taxe uriaşe în plus

Ți-ai pus centrală de apartament? Riști să plătești taxe uriașe în plus

Sute de familii de constănțeni au renunțat în această vară la sistemul centralizat de încălzire și au ales să-și monteze centrale termice de apartament. Au făcut investiții considerabile cu gândul că le va fi mai ușor la iarnă și că în loc de 600 - 700 de lei la întreținere, vor plăti 150 - 200 de lei la gaze.O directivă europeană recentă s-ar putea să le încurce socotelile. Aceasta va intra în vigoare în toamna acestui an și obligă doar vânzarea centralelor termice cu condensare. Acestea sunt mult mai scumpe decât cele normale, însă au un randament termic de cel puțin 75 la sută. Mai mult decât atât, s-ar putea să trebuiască să plătească taxe suplimentare.Potrivit reprezentanților Asociației Naționale a Prestatorilor de Servicii de Contorizare și Calcul al Utilităților (ANPSC), în nicio țară europeană nu este permisă montarea centralelor termice în apartament din cauza faptului că acestea sunt considerate poluante.„Poluatorul plătește. Oamenii care și-au montat centrală nu au fost sfătuiți de legislația ce va urma. Despre această directivă se știe de mult timp. De asemenea, se știe că se va introduce taxa pe coș, că oamenii vor fi obligațisă-și monteze coșuri de inox care să polueze sus și nu în bucătăria celui de deasupra. Costurile de întreținere ale centralelor de apartament vor fi mai mari. Dacă facem un calcul simplu, o centrală de apartament, cu calorifere cu tot, costă în jur de 10.000 de lei. Haideți să vedem dacă în zece ani, pentru că din zece ani în zece ani legea spune că centrala trebuie schimbată, ea se amortizează”, a declarat Ionuț Nejloveanu, vicepreședintele ANPSC.„Cea mai bună investiție!“Constănțenii nu își fac deocamdată griji și cred că, indiferent de taxa de coș, își vor amortiza rapid investiția. „Vom vedea ce va fi. Deocamdată este foarte bine. Până iarna trecută plăteam la RADET între 700 și 800 de lei pe lună, la un apartament cu trei camere, cu repartitoare. Și era frig în casă, deși robinetele erau deschise la maximum. În prima iarnă cu centrală termică pe gaze nu am plătit mai mult de 150 - 200 de lei pe lună. Și aveam căldură, astfel încât nu mai trebuia să bag caloriferul electric în priză seara, când vroiam să facem baie copiilor. Și nu mai plătesc metri cubi de apă rece la preț de apă caldă, pentru că trebuia să las apa să curgă 10 minute pentru ca să vină fierbinte. Am cheltuit aproximativ 10.000 de lei, dar în fiecare lună economisesc cel puțin 500 de lei, pe care îi plăteam aiurea la întreținere. Calculul este simplu, în 20 de luni îmi recuperez investiția”, ne-a povestit Dan Chivu, din Constanța.Cea mai scumpă gigacalorie, la ConstanțaDe aceeași părere sunt și alți proprietari de apartamente în blocuri unde până de curând era încălzire centralizată.„La Constanța, unde avem cea mai scumpă gigacalorie, unde nu se face recircularea apei și lași apa să curgă până vine fierbinte, o centrală termică de apartament este o afacere foarte bună. Indiferent ce taxe se vor introduce, probabil că tot nu se va ajunge la sutele de lei cât plăteam la RADET. Și până vor trece zece ani ca să schimbăm centrala pe care am montat-o săptămâna trecută, ehee, cine știe ce va mai fi”, ne-a spus și Mihai Miu.