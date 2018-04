Ți-ai PROGRAMAT CONCEDIUL în perioada următoare? Află CUM VA FI VREMEA în următoarele trei luni!

Ştire online publicată Sâmbătă, 28 Aprilie 2018. Autor: Cuget Liber Online.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat estimarea meteo pentru următoarele trei luni: MAI, IUNIE, IULIE 2018.ANM, PROGNOZA METEO. VREMEA ÎN LUNA MAI 2018În luna mai 2018, temperaturile medii vor avea valori apropiate de media climatologică în sud, sud-est și vest. Dacă media lunară multianuală este de 14,9 grade Celsius în luna mai, în zonele menționate vom avea o medie de 16 grade Celsius.În restul țării, vor fi temperaturi medii sub normalul perioadei. Media lunii mai va fi de 12 - 14 grade Celsius, chiar 10 local în nord.În ceea ce privește precipitațiile, vor fi apropiate de norma lunară multianuală în sud-estul țării, și abundente în rest.ANM, PROGNOZA METEO. VREMEA ÎN LUNA IUNIE 2018Temperatura medie lunară a aerului va fi apropiată de norma climatologică de 18,3 grade Celsius în cea mai mare parte țării. Vom avea medii ceva mai ridicate în sud, sud-est șo vest de aproximativ 20 de grade, chiar local 22 de grade Celsius.În centru și nord vor fi medii de 14 - 16 grade Celsius.În ceea ce privește precipitațiile, vor fi normale, specifice perioadei în nordul și centrul țării și vor fi sub norma climatologică normală, deficitare în restul țării.ANM, PROGNOZA METEO. VREMEA ÎN LUNA IULIE 2018În luna iulie, temperaturile medii ale aerului vor fi mai ridicate decât normalul perioadei în sud, sud-est. Dacă media multianuală lunară este de 20,2 grade Celsius, în sud, sud-est, vest, vor fi medii de 22-24 grade Celsius.Precipitațiile vor fi sub media multianuală lunară.