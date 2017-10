Ţi-ai depus dosarul de pensionare? Află cât ai de aşteptat până vei încasa prima pensie!

1

Pensii falsificate

Realitatea cruda este ca normele metodologice 340/2001 schimba legea veche 19/2000 in esenta ei, amandoua actele sunt semnate de Marian Sarbu (fost PSD). In esenta, Legea 19/2000 acorda 15 ani pentru trecerea de la vechile conditii la noile conditii iar Normele de aplicare restrang la 10 ani aceste conditii. Caz concret: pentru mine nascut in 1950 nu am putut iesi la pensie anticipata partiala in mai 2010, desi ma incadram in anexa 3 a legii (32/8 contributie si 63/10 varsta) intrucat normele de aplicare anexa 9 solicita 35 cu 65.Iar refuzul de la CJP C-ta a venit dupa 5 luni. Pare de filmele cu "prosti" dar asa s-a intamplat la toti pensionarii dinainte de 2010. Am cerut äplicarea legii" CNP Buc. la Avocatul Poporului si urmeaza in instanta la CEDO la justitia interplanetara etc. Nu credeti? Lecturati anexa 3 din Lege si anexa 9 din normele 340/2001.