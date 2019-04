The Cranberries au lansat ultimul lor album, un omagiu adus solistei Dolores O'Riordan

Trupa The Cranberries și-a luat la revedere cu ultimul său album lansat vineri, un omagiu adus solistei Dolores O'Riordan care a murit anul trecut la vârsta de 46 de ani, relatează Reuters."In the End" este cel de-al optulea album de studio al trupei devenită faimoasă la începutul anilor '90, cu hit-uri precum "Zombie" și "Linger", și include înregistrările finale ale lui O'Riordan, care a murit înecată în baia unui hotel din Londra în ianuarie 2018 din cauza intoxicației cu alcool.Lucrările la album au început în timpul unui turneu din 2017 și până în iarna acelui an, Dolores O'Riordan și chitaristul Noel Hogan au scris și realizat 11 piese.Cu vocea lui O'Riordan înregistrată, Hogan, basistul Mike Hogan și bateristul Fergal Lawler au terminat albumul în memoria ei."Când am realizat cât de puternice erau melodiile, acesta a fost adevăratul factor de decizie. Nu avea niciun rost să încerci să distrugi moștenirea formației", a declarat Noel Hogan într-un interviu."Era evident că Dolores dorea acest album pentru că atunci când auzi albumul, auzi cântecele și cât de puternice sunt ele. Ea a fost foarte, foarte încântată să înregistreze aceste melodii", a mai spus el.Trupa The Cranberries a luat naștere în 1989 în Limerick cu un alt solist. O'Riordan l-a înlocuit un an mai târziu, iar grupul a devenit cea mai bine vândută trupă rock din Irlanda după U2, cu peste 40 de milioane de albume.