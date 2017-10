Testul care depistează bolile genetice, disponibil din 2009 în întreaga lume

Ştire online publicată Miercuri, 29 Octombrie 2008. Autor: Cuget Liber Online.

Testul care depistează toate bolile genetice va fi disponibil de la anul în întreaga lume. Acest tip de analiză făcută pe embrioni va putea arăta viitorilor părinți orice risc de malformație genetică. Analiza poate duce la scăderea numărului de bebeluși născuți cu malformații. Cercetătorii englezi de la Bridge Center, Londra, au revoluționat lumea medicală, prin descoperirea unui test denumit Genetic MoT. Testul poate depista aproape toate cele 15.000 de malformații genetice cunoscute în prezent și costă aproximativ 1500 de lire. Acum este folosit doar pentru fertilizarea in vitro. Datorită acestui test, părinții vor putea decide dacă vor continua fertilizarea in vitro sau nu, în cazul în care embrionul este depistat cu anomalii. Metoda analizei embrionilor înainte de implantare este recomandată în special persoanelor care au rude cu boli genetice. „Prin testele prenatale se pot depista unele boli care pot sau nu pot fi corectate. Este importantă vârsta pacientei: cu cât are mai mulți ani, cu atât riscurile de malformații sunt mai mari. Desigur, aceste probleme pot fi întâlnite și la femeile tinere”, spune Adrian Văduva, doctor la spitalul de obstetrică-ginecologie Ioan Cantacuzino. În plus, părinții vor putea afla, cu ajutorul testului, culoarea ochilor, înălțimea și greutatea viitorului copil.