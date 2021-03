Testele rapide antigen din salivă se vând ca pâinea caldă la farmaciile din Constanța

„Luni dimineaţă am primit 32 de astfel de teste. Până seara nu mai avem niciunul. Oamenii au auzit că se pot testa rapid, fără cheltuieli prea mari (un test costă 40 de lei), şi mai ales fără să le mai creeze vreun disconfort. Normal că nu mai vor teste rapide pe care să şi le introducă în nas, când au la îndemână o soluţie mai simplă”, ne-a declarat un farmacist.



„Am luat ieri toate farmaciile la rând şi nu am mai găsit nici măcar un test. Ca să mergi într-un laborator specializat, te costă mult şi eşti şi chinuit. Aşa, acasă, ţi-l faci singur, fără durere sau bătăi de cap“, a spus Ioana P., o constănţeancă în vârstă de 55 de ani.





Unele persoane, mai sceptice se întreabă dacă aceste teste, uşor de manevrat, sunt eficiente sau nu, pentru a nu le cumpăra degeaba. Potrivit dr. Eugenia Muja, medic la Spitalul Clinic de Boli Infecţioase Constanţa, s-a observat că aceste teste din salivă au o eficienţă de 75-80%.





„Eu cred că au o marjă de siguranţă, pentru că altfel nu s-ar folosi pe scară mondială, iar pentru copii, sunt ideale. Când sunt întrebată de familiile care au Covid şi au copii, le recomand pe cele din salivă, nu PCR, pentru a nu-i traumatiza”, ne-a declarat medicul.





Precizăm că acea casetă de testare a antigenului Covid-19 este un dispozitiv de testare imunologică cu flux lateral, destinat detectării calitative a antigenilor Sars-CoV-2, din salivă, de la persoane suspectate de Covid-19. Specialiştii spun că rezultatele pozitive indică prezenţa antigenilor virali, dar interpretarea se va efectua în context clinic, luând în considerare istoricul pacientului şi alte informaţii diagnostice, pentru o determinare cât mai exactă a stării infecţiei. Rezultatele pozitive nu exclud infecţia bacteriană sau co-infecţia cu alte virusuri. Pentru recoltarea probei, nu puneți nimic în gură, inclusiv alimente, băuturi, gumă, tutun cel puțin cu 30 de minute înainte de recoltare. Pașii pe care îi aveți de urmat mai departe sunt menționați în instrucțiunile de folosire a testului.





Se pare că testele de salivă sunt de preferat în depistarea Sars-CoV-2, acestea fiind uşor de manevrat de către orice persoană, chiar și de către cele fără competență medicală. În plus, rezultatul este gata în câteva minute. Într-un raid pe la farmaciile din oraş, am observat că acestea se dau ca pâinea caldă. Peste tot, unde am intrat, ni s-a spus că aceste teste s-au epuizat rapid.