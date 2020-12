Testarea COVID, în faţa blocului. „Am ajuns de râsul cartierului!”

„Am ieşit ca la paradă, în parcare, sub ferestrele tuturor vecinilor, am fost urcaţi în Ambulanţă şi ni s-a făcut testul. Oamenii de pe Ambulanţă au fost foarte amabili, ne-au vorbit frumos, ne-au explicat procedura. Când am ieşit din maşină deja erau toţi vecinii la geam. Unii făceau glume, alţii se uitau urât. A fost un moment jenant”, ne-a mărturisit A.S., un constănţean care a fost confirmat pozitiv cu SARS-CoV-2.





Un altul, mai vehement, susţine că vecinii săi efectiv îl pândesc dacă deschide uşa să primească vreo comandă sau cumpărăturile aduse de rude.



„Am ajuns de râsul cartierului. M-a sunat un prieten să îmi spună că a auzit de la un vecin că am Covid. Nici nu primisem rezultatul testului. Şi tot cartierul ştia că eu am deja. Din păcate, la noi, nivelul de civilizaţie şi de empatie este extrem de scăzut. Mai degrabă se vorbeşte urât despre tine, decât să se gândească la faptul că ar putea fi oricare în locul celui bolnav. Şi nu este deloc plăcut!”, ne-a spus bărbatul.



„Nu este nicio ruşine!”





Am întrebat şi noi la Direcţia de Sănătate Publică dacă procedura de testare pentru persoanele suspecte prevede ca acestea să iasă din casă şi să meargă la maşină şi ni s-a explicat că există şi această posibilitate. „Testările se fac în interiorul ambulanţei sau la domiciliul pacientului, conform metodologiei”, a transmis purtătorul de cuvânt al DSP Constanţa, Tudorel Ene.





Şi reprezentanţii Ambulanţei consideră că este nevoie de înţelegere din partea oamenilor pentru că echipele sunt suprasolicitate şi încearcă, pe cât posibil şi regulamentar, să scurteze timpul intervenţiei pentru a putea ajunge la cât mai multe persoane. „Aceste testări nu se fac în aer liber, ci în interiorul autospecialei. Dar, dacă ne uităm în străinătate, unde se testează stând afară, nu se întâmplă nimic. Nu este nicio ruşine. Ne testăm să vedem, să se pună un diagnostic, clar este pandemie”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, reprezentantul Serviciului de Ambulanţă Constanţa, dr. Claudia Tătărici.



O zi, în aşteptarea testării





Potrivit acesteia, dacă echipa de testare ar intra în fiecare domiciliu, ar fi nevoită ulterior să schimbe combinezonul, să se dezinfecteze complet, ceea ce ar prelungi foarte mult timpul intervenţiei şi ar reduce semnificativ numărul pacienţilor testaţi. „Se încearcă să se testeze cât mai mult. Este foarte greu, din păcate. Sunt multe solicitări. În prezent, facem în jur de 120 – 150 de testări pe zi, dar aici depinde de cât de departe sunt adresele, câţi pacienţi sunt la o adresă. La un moment dat, într-adevăr, aveam foarte multe solicitări în aşteptare, dar am primit sprijin din partea medicinei şcolare. Avem 15 asistente detaşate, care ne ajută în echipele de testare. Ne-am mai revenit şi noi puţin cu echipajele şi acum ajungem la pacienţi, pentru realizarea testului, în aproximativ 24 de ore. Nu se mai aşteaptă cu zilele”, a mai spus dr. Claudia Tătărici.





Ambulanţele, cu echipele medicale îmbrăcate în combinezoane albe, bat în lung şi în lat oraşul, pentru a ajunge la cei care prezintă simptome de infecţie cu noul coronavirus şi au nevoie să fie testaţi. Prin cartiere, pe străduţele de lângă blocuri, orice Salvare îşi face apariţia trezeşte multă îngrijorare în rândul locatarilor, cu ochii pe geamuri de când stau în carantină în case. În unele cazuri, echipa de asistenţi medicali intră în scările de bloc şi merg la apartamentul unde a fost solicitată, însă, în numeroase cazuri, pentru a scurta timpul intervenţiei, suspecţii sunt rugaţi să iasă şi să vină ei la maşină, pentru a li se efectua testarea.