Terorizaţi de câinii fără stăpân! "E cumplit ce se întâmplă în oraş"

opinie

Nu vă rămâne nici un os de la masă le puneți într-o punguță dacă te întâlnești cu cățelul îi dai dacă nu le aruncați la gunoi, dacă găsești un coș dar asta nu este o problemă. Dacă am adopta fiecare câte un câine nu ar mai fi maidanezi pe stradă și nu mă refer la cei care stau la bloc câte case sunt in Constanța și nu au un câine. Am adoptat 2, i-am sterilizat, când vor muri de bătrânețe adopt alții. La țară toți au câte un câine in curte, dar noi am uitat de unde am plecat.