La Corbu,

Terenurile se vând pe bani, dar fără acte în regulă

Legea fondului funciar s-a aplicat în țara noastră în stil balcanic. Modul în care s-a aplicat legea retrocedării terenurilor agricole continuă să provoace seisme atât între autoritățile locale, cât și între acestea și proprietari. Acum, când valoarea pământului a crescut, iar proprietarii și-au dat seama că au în mână o mină de aur, controversele sunt cu atât mai aprinse. În localitatea Corbu, împroprietăririle s-au făcut din birou. Pe același petic de pământ s-au aflat mai mulți proprietari. Cât timp pământul s-a lucrat în asociație, nu s-au depistat inadvertențele. Acum, când oamenii au devenit conștienți că se pot îmbogăți peste noapte dacă își înstrăinează terenul, au apărut și scandalurile. Elena Coef a încercat să vândă un petic de pământ pe care l-a moștenit împreună cu cei patru frați ai săi. Conform titlului de pro-prietate nr. 18415, deține cinci hectare de pământ în comuna Corbu. „Am fost de nenumărate ori la primăria din Corbu să discut cu primarul pentru a ne face și noi cadastru și intabularea pe pă-mântul pe care-l aveau. Ne-au spus că nu putem face nimic deoarece sunt unele neclarificări care trebuie să le rezolve ei. Am cerut să facem actele terenului aflat la malul mării în sola 573 și spun că de șase luni le-au blocat și nu putem să facem nici un act”, reclamă femeia. Conform unui act emis de primăria Corbu, nu mai puțin de 19 sole se află în această situație: fie că proprietarul a fost pus în po-sesie cu o suprafață mai mare decât cea la care avea dreptul, fie că s-au deplasat drumurile de exploatare cu 40 metri, fie că nu s-a finalizat parcelarea. Mai mulți proprietari pe un petic de pământ Primarul localității Corbu, Marian Gălbinașu, spune că atunci când s-au făcut împroprietăririle s-au produs neregulile. „Spre exemplu, spune el, un act de proprietate s-a emis pe 104 hectare, deși proprietarul avea dreptul la doar 100 de hectare“, spune el. Neconcordanțele au apărut când s-a folosit noul sistem de măsurare Pentru proprietarii să poată să-și vândă cele 19 suprafețe, ar trebui, spune primarul, ca aceștia să fie de acord să iasă din amplasament pentru a se debloca sola, urmând să li se ofere alte locații. „Nu poți face exproprieri, trebuie ca proprietarul să fie de acord să primească altceva în loc până la reglementarea situației”, a declarat Marian Gălbinașu. A primit bani în baza unei procuri Terenul nu se poate vinde. În practică, însă, lucrurile se petrec cu totul altfel. Elena Coef ne-a mărturisit că, în ciuda faptului că sola este blocată, a reușit să-l înstrăineze. Este adevărat, fără încheierea unui act de vânzare - cumpărare, ci doar pe baza unui contract de mandat. Notarul din Năvodari care a legalizat tranzacția i-a spus că va primi actul de vânzare-cumpărare în momentul în care se va debloca sola. „Eu am primit toți banii. Am cerut un act și cu greu mi s-a dat o procură”, ne spune femeia. Prin respectiva procură, moștenitorii îl împuternicesc pe Panait Constantin „să vândă cui va crede de cuviință sau sie însăși, în condițiile ce le va crede de cuviință și la prețul ce-l va socoti potrivit, cotele indivize din terenul extravilan, în suprafață de 1 ha, situat în sat Corbu de Jos, sola 102, parcela 544/ 103“ - se arată în act. „«Nu-i treaba dumneavoastră să faceți actele, le vom face noi» - mi s-a spus. După mai multe insistențe, am primit doar acea procură. Am vrut să demonstrez că se poate vinde terenul în atare situație”, ne spune Elena Coef. 