Terasele de pe trotuarul bulevardului Tomis au aviz de la primărie (galerie foto)

Un nou episod din seria „trotuarul” ne-a fost semnalat de cititorii „Cuget Liber”. Este vorba despre terasele care sunt amplasate pe trotuar, pe B-dul Tomis: terasele Buddha Bar, vizavi de Prefectura Constanța, Crema, de lângă Primăria Constanța și Filicori Zecchini, vizavi de Sala Sporturilor. Primăria Constanța este cea care a dat autorizații temporare de funcționare a teraselor, în baza HCLM nr. 370/2004, cu modificările și completările ulterioare. „Este comerț de întâmpinare”, ne-a explicat Sânziana Ene de la Serviciul Autorizare Agenți Economici. Astfel, agenții economici care doresc autorizație de funcționare pe domeniul public depun documentația necesară la primărie, o echipă a Comisiei II Urbanism supune analizei dosarul și dă autorizația sau nu. O condiție esențială pentru obținerea autorizației temporare de funcționare este ca traficul pietonal să nu fie îngreunat de amplasarea terasei. „Dacă nu era terasa Filicori, erau 30 de mașini pe trotuar” Terasa Filicori Zecchini, al cărui manager este Dumitru Darlaine, este amplasată pe trotuar, vizavi de Sala Sporturilor. „Avem autorizație de funcționare și, atâta timp cât plătesc taxele și sunt în regulă, nu am de ce să-mi fac griji. Dacă nu erau terasa și spațiul amenajat de noi, erau 30 de mașini parcate pe trotuar, așa cum sunt și acum lângă terasă. Am lăsat și trei-patru metri spațiu pentru pietoni, altfel nu-mi dădeau autorizație”, a explicat managerul. Dumitru Darlaine ne-a spus că el face comerț de întâmpinare și că, atâta timp cât plătește și va fi vreme frumoasă, va avea unitatea la dispoziția clienților. Terasa este deschisă de la sfârșitul lunii mai și va funcționa până în toamnă. Trotuarul unde este terasa Crema are doar un metru lățime Aproape de sediul Primăriei Constanța, un alt local, Crema, are o terasă amplasată pe trotuar. Un reprezentant al cafenelei ne-a explicat cum a obținut avizul favorabil de la primărie: „În momentul în care am vrut să deschidem și terasa, am înaintat primăriei proiectul făcut de arhitect. Reprezentanții instituției au aprobat locația și ne-au dat autorizație de funcționare pe perioada sezonului, inclusiv septembrie”. Autorizația este temporară, după cum am fost informați de reprezentantul cafenelei Crema, și se vizează lunar. Cât privește controalele, ele au fost prompte. „Nici nu am apucat să deschid terasa că au venit cei de la Corp Control din cadrul primăriei. Mi-au spus atunci că, dacă deschid înainte să-mi iasă autorizația, îmi confiscă tot ce amplasez pe spațiul public. Eu am făcut doar ceea ce mi s-a aprobat”, a conchis interlocutorul nostru. Terasa este amplasată în așa fel încât oferă pietonilor un spațiu de aproximativ un metru pentru a circula. Terasa Buddha Bar îi nemulțumește pe pietoni În fața Prefecturii Constanța, terasa Buddha Bar este mărul discordiei între angajați și pietoni. Nici aici nu lipsește autorizația de funcționare, dar nici înjurăturile trecătorilor. „Autorizația este pe un an, iar condiția a fost să lăsăm spațiu pentru pietoni de un metru. Noi am lăsat un metru și jumătate”, ne-a declarat Carmen Asaf, administratorul unității. La ieșirea din cafenea am dat de o bătrânică, supărată că trebuie să împartă trotuarul îngust cu o altă persoană. Mi-am cerut scuze, am șters cu pantalonii o sacoșă din care curgea probabil lapte și am plecat mai departe gândindu-mă dacă aș alege să mă relaxez într-o astfel de locație.