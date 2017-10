Terasa din Eforie Nord unde chiloţii foloseau la spălatul vaselor, închisă definitiv de OPC

Terasa din Eforie Nord unde chiloții foloseau la spălatul vaselor, închisă definitiv de OPC

Carne din piept de pui care mirosea foarte urât, jumătate dintre legume și fructe alterate, reclame înșelătoare la produse care expirau în câteva zile și mâncăruri preparate de câteva zile servite clienților, asta au găsit comisarii Protecției Consumatorilor vineri, la un control care a avut loc în magazinul Kaufland din Constanța, dar și la două terase din Eforie Nord. Săptămânal, Comisariatul Regional pentru Protecția Consu-matorilor (CRPC) Constanța organizează controale tematice. Vineri, controlul s-a desfășurat la un hipermarket din Constanța, la Kaufland, în cadrul proiectului lansat de Autoritatea Națională pentru Protecția Consumatorilor „ANPC protejează coșul zilnic!”. Kaufland riscă amendă de 100.000 de lei Așa cum ne-am obișnuit, niciun control al Protecției Consu-matorilor nu se lasă fără amenzi contravenționale. Comisarii CRPC au găsit, în timpul acțiunii tematice de la Kaufland, produse pe raft cu termene de valabilitate foarte aproape de expirare și care se vindeau la promoție. Inspectorii OPC au explicat că astfel de practici sunt ilegale. „Este vorba de practici înșelătoare, când se încearcă schimbarea intenției de cumpărare a clientului. Erau reduceri de peste 50% și puneau în eroare consumatorul. Și în depozitele frigorifice am găsit nereguli legate de câteva aspecte privind refrigerarea. Vor suporta consecințele controlului și vom aplica amenzi pentru practici înșelătoare”, a explicat Bogdan Marcel Padelică, președintele ANPC, referindu-se la faptul că la produsele refrigerate a găsit preparate congelate. Pe rafturi, blatul de tort avea o super ofertă: reducere de 50% - 3,99 lei în loc de 8 lei. Numai că reprezentanții magazinului au uitat să spună că blatul de tort expira în scurt timp. „Poate îmi cum-păram cinci-șase blaturi și nu aveam timp să le consum într-o săptămână. Pe ofertă trebuiau să specifice că produsul urmează să expire într-o săptămână”, a explicat Dionisie Culețu, șeful Oficiului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța. Neregulile semnalate s-au referit și la fructe și legume, jumătate dintre produsele controlate fiind alterate: rodii și caise stricate prin lăzi, jumătate dintre pere stricate, mere cu găuri de viermi. Alte deficiențe s-au referit la prețuri. „La unele produse erau afișate trei prețuri. Asta înseamnă că eu, în calitate de consumator, trebuie să stau și să ghicesc prețul pe care-l voi plăti. Vom da amenda maximă, care poate să ajungă până la un miliard de lei vechi, și vom retrage de la comercializare foarte multe produse care prezintă deficiențe”, a declarat Bogdan Dima Gavrilă, comisar șef CRPC Constanța. Amenda va fi stabilită și în funcție de re-zultatele analizelor la produsele din carne. Produse mucegăite la o terasă din Eforie Nord Inspectorii OPC și-au continuat controalele în stațiunea Eforie Nord, unde au verificat două terase. Dacă la prima unitate verificată comisarii CRPC Constanța au descoperit preparate culinare servite clienților deși erau pregătite în zilele precedente, la cea de-a doua terasă, neregulile i-au determinat pe reprezentanții CRPC să închidă definitiv unitatea. „Este vorba de terasa la care am găsit lenjerie intimă pe post de burete pentru vase săptămânile trecute. De data aceasta am găsit și pre-parate culinare mucegăite și multe nereguli, motiv pentru care agentul economic va primi 20.000 de lei amendă, iar unitatea alimentară va fi închisă definitiv”, a declarat Rodica Mocanu, purtătorul de cuvânt al CRPC Constanța. Inspectorii vor continua controalele, în special pe litoral.