Terapia care a „resetat” creierul a cinci bolnavi cu Parkinson. „Am trăit 15 zile numai cu apă”

„La acel moment, ea mi-a spus că am Parkinson. Nu îmi venea să cred, pentru că eu alerg, fac tracţiuni şi nu am nici o vârstă înaintată. Mi-a dat o reţetă, dar nu voiam să aud de medicamente, deşi mi-a spus că voi înţepeni. Atunci, încă lucram ca poliţist. Apoi, în 2020 nu mă mai mişcam cum ar trebui şi am fost nevoit să mă pensionez. După aceea, am cumpărat tratamentul recomandat, dar tot nu mă simţeam bine şi anul acesta, când am ajuns la cabinet, mi s-a spus că am nevoie de mai multe medicamente. Tot atunci mi s-a propus să încerc un tratament alternativ, timp de 15 zile, în care să nu beau decât apă. Mi s-a explicat că va fi extrem de greu, dar imediat ce am părăsit cabinetul medicului, din acea clipă nu am mai mâncat nimic. Dacă a fost greu? Vă spun sincer, am avut zile în care mă trezeam deschizând uşa la frigider, dar o închideam la loc, pentru că este foarte greu să ţii această terapie acasă. Primele şapte zile au fost mai uşoare, dar următoarele au fost crunte. Mă trezeam căutând pe telefon KFC, McDonald's, meniuri noi şi, într-un final, nu ştiam cum să ies din postul acesta negru, pentru că mă simţeam bine, nu mă simţeam rău, aveam energie, dar nu ştiam ce va trebui să mănânc după această perioadă. Peste tot, pe toate canalele tv auzeam reclame la mâncare”, ne-a declarat pacientul.







De fiecare dată când îi era foame, mai bea puţină apă



Pe timpul curei cu apă sau post negru, cum îi mai putem spune, a aflat de la un prieten că un alt bărbat a ţinut acest post 40 de zile şi a scris şi o carte, care este vândută la mănăstirea Casian. Aşa că, în a 13-a zi de terapie, într-o duminică s-a deplasat la mănăstire pentru a-şi cumpăra cartea cu pricina. Bineînţeles, a găsit cartea şi s-a informat cum se iese din post, dar, bineînţeles, nu a ţinut cont de sfaturi, şi, în a 16-a zi, când a avut, din nou, permisiunea, de a mânca, i-a fost rău. Au urmat circa 12 ore în care i-a scăzut tensiunea şi nu s-a simţit bine, dar după aceea şi-a revenit.





Tiberiu Şoimu a mai spus că vreo zece zile nu a băut suficientă apă şi avea momente în care îi era puţin rău, dar şi-a dat seama că trebuie să crească aportul de fluide şi a început să bea mai multă apă, pentru a nu se deshidrata şi totul a fost în regulă. Aşa că, de fiecare dată când îi era foame, mai bea puţină apă şi tot aşa. Ba chiar, mai mult decât atât, în primele cinci zile a alergat pe plajă, iar după aceea a renunţat la acest obicei. De ce? „Pentru că este un pic cam greu când te gândești la mâncare, te gândești că nu ai energie, că ți-o consumi pe exerciții fizice și ai nevoie de ea pentru alte activităţi. După terapie, am ajuns să reduc medicația la jumătate. Oricum, cred că dacă îmi spunea un preot să fac acest lucru, nu o făceam, dar doamna doctor m-a convins. Să vină o astfel de sugestie din partea unui om de știință este cu totul altceva. Eu mă simt motivat de orice, pentru a-mi îmbunătăți starea de sănătate, să scap de Parkinsonul acesta, deși sunt conștient că nu am cum să scap de el. În esență, este vorba doar de voință, dar să te ajute și organismul. În plus, după cele 15 zile mi-au dispărut de pe mâini petele de bătrânețe”, a completat el.





Potrivit dr. Any Docu Axelerad, șeful secției Neurologie din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, această terapie experimentală la pacienții cu Parkinson a fost un succes pe cei cinci pacienți tratați până acum. „De exemplu, unul dintre ei era extrem de rigid, iar acum a început să meargă foarte bine. Ce se întâmplă? Practic, ținând cura cu apă, se resetează creierul. Organismul începe să-și dea seama că ceva se întâmplă cu el și se produce acest reset. În cazul tuturor, s-a putut observa la final o ameliorare a simptomatologiei”, a declarat medicul, pentru „Cuget liber”. Unul dintre cei cinci norocoşi se numeşte Tiberiu Șoimu, are 51 de ani, acesta fiind diagnosticat cu Parkinson în urmă cu aproximativ patru ani. Cum a început totul? El ne-a mărturisit că, în 2017, a început să simtă tot mai des o durere de umăr, deși, spune el, este o fire sportivă, iar meseria pe care o practica, cea de polițist, implica, și ea, multă mișcare. Așa cum fac mulți, la început a ignorat-o, dar după alți doi ani, când a văzut că nu se mai putea mişca aşa cum trebuie, a ajuns la cabinetul dr. Docu.