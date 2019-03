Teodorovici: "Modificăm OUG 114. Se schimbă şi modul de calcul ROBOR"

Teodorovici: "Modificăm OUG 114. Se schimbă și modul de calcul ROBOR"







Eugen Teodorovici a fost întrebat de jurnaliști, la plecarea de la un eveniment organizat de Comisia Europeană, care este stadiul discuțiilor privind modificările OUG 114/2018.



"De-abia aștept să termin cu ordonanța asta", a răspuns Teodorovici, în primă fază.



Ministrul a subliniat că, săptămâna viitoare, actul normativ va fi modificat în Guvern, însă discuțiile nu sunt finalizate.



"După cum știți, ieri am avut discuții la Ministerul Finanțelor cu Asociația Română a Băncilor și vom avea și astăzi o discuție pentru a discuta pe forma finală a textului de ordonanță care să modifice OUG 114. Am avut discuție, desigur, și cu BNR, am trimis și o informare la Banca Centrală Europeană, arătăm care sunt modificările pe care le aducem și pregătim o ordonanță de urgență care va fi aprobată săptămâna viitoare în Guvern. În principal, este vorba despre decuplarea ROBOR-ului de partea de taxă pe activele financiare. Acest ROBOR nou va fi calculat la tranzacțiile interbancare și zilnice pe trimestrul anterior, e o medie aritmetică care se aplică pe trimestrul următor", a mai spus Teodorovici.



Potrivit acestuia, modificările vizează scăderea ratelor românilor.



"Acestea sunt calcule venite din partea BNR. Intenția noastră este de a duce mai jos costul finanțării românilor și este clar că este o diferență între ROBOR-ul bazat pe cotații și cel propus pe tranzacții, cum este cel propus în proiectul de act normativ pe care discutăm și anume o scădere, nu pot să spun cât, pentru că este o variație, știți foarte bine, zilnică, este o medie aritmetică, dar clar se scade, acesta este scopul nostru final", a completat ministrul.

