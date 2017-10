Tensiunile continuă la Sanatoriul Techirghiol. Angajaţii pregătesc o grevă legală / GALERIE FOTO

3

Adevarata mafie a SBT

Cantina: -Stan Mihaela - Sef Cantina-are toata gestiunea din cantina- vinde materiale de curatenie si produse alimentare in eforie la pensiunea fostului sofer al sanatoriului Gabi -Buda Daniel- Sef Depozit- neoficial (fara acte) cumnatul fostului manager Rusu Vasilica- pe linga hotiile "legale" facute cu asistenta de diete Lenuta Cojanu a facut disparuta o mare parte din casarea institutiei -Geampalia Chivuta alias Vuta- Se ocupa cu gramajul portiilor date pacientilor- pe langa manevrele facute cu sefa cantinei ea este sefa in a diminua portiile pacientilor -Margineanu Claudia- ospatar si intermediar in tranzactiile facute cu produse de curatenie intre sefa cantinei si Terasa Carmen din Eforie -Mitrica Tanta si Sotul- acum o luna de zile au fost surprinsi si sanctionat (nu au fost da-ti afara) furand din cantina sanatoriului -Bobocel Tina sotia soferului institutiei angajata in cantina- se ocupau cu transpotul alimentelor furate cu masina institutiei si personala -Cadar Tuncei- Lider sindicat personal administrativ si angajat ca fochist la centrala termica - vinde combustibil de la centrala Dragomir Laurentiu- fochist- are acasa centrala termica pe combustibil folosit de sanatoriu CLU -Morea Catalin-fochist- sustrage combustibil pentru a juca table si jocuri de noroc la Balabuti Toti acesti 3 fochisti lucreaza la sanatoriu de copii si diminueaza caldura copiilor care si asa sunt cum sunt. -Namolarii- care vand namolul extras -Zisu Lacramioara- Sefa Pav. A si B- sustrage prin diferite subordonate materiale de curatenie si "are o relatie f buna cu cei care spala rufele murdare in unitate" -Gabriela Stanca- geztionat in baza de tratament- este Verisoara directorului Medical, dr. Ionescu Elena -Toti cei numiti mai sus au fost coordonati direct sau indirect(prin SMS) de catre d-na Oprea Carmen dir. de ingrijiri madicale care nu a reusit sa-i intre in gratie lui Georgescu asa cum ia INTRAT fostului manager si Rusu Vasilica, fost manager demis pt management defectuos.