TENSIUNI PE PLAJA DIN CONSTANȚA. Drum îngrădit, agenți economici și localnici DISPERAȚI

"Noi am facut investitii, dorim sa fim lasati in pace, sa muncim, sa punem umarul la ridicarea turismului in municipiul Constanta. Nu au acces turistii, noi cerem sprijin la primarie sa se gaseasca solutii legale pentru aceasta situatie", precizeaza Constantin Carlan, operator al unui sector de plaja.







Mai mulți agenți economici de pe plaja din zona Faleză Nord Constanța trag un semnal de alarmă cu privire la situația dificilă în care se află, după ce un drum care ducea spre plajă a fost blocat de către autoritățile locale.De asemenea, locuitorii zonei se plâng că tot cartierul este sufocat din cauza lipsei locurilor de parcare, destinate turiștilor care vin pe aceste plaje și care sunt nevoiți să își lase mașinile în spațiile destinate locatarilor.„A fost interzis accesul pe un sector de plajă, ceea ce din punctul meu de vedere este un abuz", a declarat Roberto Tortora, vicepreședintele Asociatiei Resto.