TENSIUNI LA ŞCOALA 30 DIN CONSTANŢA. CE DECIZIE A FOST LUATĂ ÎN CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE

Alte comasari nu mai sunt in plan? De vreo doi ani se aude de comasarea scoli 5 cu scoala 28. In ultimul timp nu se mai comenteaza, se merge "pian".... Foarte probabil sa ne trezim si cu o astfel de propunere luata si sa fim pusi in fata faptului implinit. Este cunoscuta situatia ambelor scoli, ca au un numar din ce in ce mai mic de elevi si deasemenea este cunoscuta si dorinta directoarei Stan de la 28, sa se faca aceasta comasare. Intre timp d-nei Stan i se cam clatina scaunul, sau cam asa se aude si de ceva vreme nu a mai abordat acest subiect. Ne putem astepta la aceeasi hotarare a ISJ-ului sau a Consiliuilui Local, ca din articol se intelege ca cele doua institutii nu prea s-au pus de acord?!