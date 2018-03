Tech şi Gaming Fest, în week-end, la VIVO! Constanţa

Tech și Gaming Fest, în week-end, la VIVO! Constanța

Pasionații de tehnologie și gaming sunt așteptați, între 9 și 11 martie, la VIVO! Constanța în cadrul ediției de primăvară Tech & Gaming Fest. Evenimentul reunește expozanți de top din domeniul IT, gaming, electrocasnice și mobilier de ultima generație. Vizitatorii vor testa cele mai noi gadget-uri, vor concura în două super competiții de gaming și vor afla cum tehnologia poate schimba casa în care trăiesc.Ediția de primăvară Tech & Gaming Fest aduce anul acesta în prim plan tehnologia Health&Care adresată femeilor. Astfel, doamnele și domnișoarele participante vor descoperi cele mai noi produse destinate sănătății și îngrijirii, într-o zonă special amenajată. Tot aici vizitatoarele VIVO! vor testa cele mai utile ajutoare în casă și vor participa la sesiuni de beauty.Tech & Gaming Fest va avea și zona Home Demo – „concept modern de casă” organizată de către Tonis Trade și Mobexpert. Aici organizatorii vor simula o locuință modernă, cu cameră de zi, bucătărie și living, în cadrul căreia cei prezenți pot testa cele mai noi tehnologii existente într-o casă și se vor relaxa cu filmul preferat prin testarea primului videoproiector home cinema cu laser UST, de la Epson – modelul EH-LS100.„Tech&Gaming Fest este deja un eveniment de tradiție la VIVO! Constanța, un eveniment de succes care denotă interesul constănțenilor pentru electronice și electrocasnice de ultimă generație. Pentru această ediție ne-am propus un proiect îndrăzneț: să recreăm în VIVO! confortul de acasă. Împreună cu partenerii noștri, vom prezenta un concept smart, modern și inedit atât pentru tinerii gameri, cât și pentru familii moderne”, explică Eugen Petică, director general Tonis Trade.Concursuri pentru pasionații de gamingDe asemenea, Tech&Gaming Fest readuce competițiile de gaming la Constanța. Pasionații de League of Legends și Hearthstone își pot demonstra abilitățile, participând la două super concursuri. Este vorba despre competiția de League of Legends și Hearthstone. Primul va fi un joc în echipe de cinci, care se desfășoară pe calculatoarele de gaming puse la dispoziție de Acer, iar confortul este asigurat prin scaune de gaming de Serioux România.„Venim pentru a doua oară în întâmpinarea fanilor înfocați ai brand-ului Predator. La această ediție, gameri pasionați sau ocazionali se vor întrece la competiția League of Legends. Aceasta se va desfășura pe cele mai noi și performante stații din gama Predator, modele G3-710 în configurații de top, împreună cu monitoarele din seria XB și GN, oferind o experiență completă și profesionistă la care visează orice gamer pasionat”, declară Traian Mirescu, marketing specialist Acer România.Competiția de Hearthstone se joacă la individual, pe telefoanele mobile oferite de TP-Link, partener al evenimentului.„TP-Link este Networking Partner pe zona de rețelistică pentru a doua ediție consecutivă a Tech & Gaming Fest. Suntem încântați de o nouă colaborare și pregătiți cu cele mai performante dispozitive pentru gaming online intens. Infrastructura de rețea și conexiunile la Internet vor fi optime pentru un eveniment de gaming”, spune Mara Andronescu, marketing manager TP-Link România.