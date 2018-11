Teatrul pentru Copii și Tineret, performanță în condiții improprii, cu doar 10 actori

Directorul artistic al Teatrului pentru Copii și Tineret Constanța „Căluțul de mare”,Lică Gherghilescu,a reușit să monteze, la Constanța, după mulți ani, „Căsătoria”, de Nikolai Vasilievici Gogol, scrisă în 1833. Regia artistică este semnată de renumitul actor, iar scenografia este asigurată de Constantin Mihai Ranin.„«Căsătoria» este un spectacol în care eu am mai jucat la absolvire, în facultate. Atunci jucam doar un personaj, alături de Dan Puric, Maia Morgernstern, generația noastră. După absolvire, pe la începutul anilor ‘90, s-a montat acest spectacol de regizorul Andrei Mihalache și la Constanța. De data aceasta, însă, inițial, regia și scenografia trebuiau să fie semnate de Constantin Ranin, care, între timp, a semnat doar scenografia, pentru că nu a mai putut onora montarea piesei și m-am ocupat eu de regie. Încă de la înființarea teatrului, intenția mea a fost să avem repertoriu, cu o paletă cât mai variată, care se adresează, în principiu, celor mici, dar voiam să acoperim și un segment de public care rămânea descoperit, copiii de clasele V-VIII. O bună perioadă de timp am făcut spectacole pentru ei, cum ar fi «Rămășagul», «Sânziana și Pepelea» etc. Între timp, a avut loc o restructurare, prin anii 2000, când ni s-au tăiat 41% dintre angajați. Nici atunci nu eram o trupă completă, dar a fost masacru și am rămas numai cu șase actori. Acum suntem zece, foarte puțini, asta în condițiile în care avem un repertoriu de peste 30 de titluri și jucăm cum putem, cât mai rezistăm, dar aceasta este situația. Nu ne plângem, ci încercăm să ne facem treaba mereu”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Lică Gherghilescu.Întrebat de ce nu au mai angajat și alți actori între timp, acesta ne-a mărturisit că proaspeții absolvenți de Actorie le-au mai trecut pragul, dar nu au rămas aici. De ce? Pentru că unii dintre ei sunt talentați, dar nu sunt dispuși să facă această meserie, aici, în vechiul Tomis.„Am ales mereu din foștii studenți, dar ei visează, imediat cum își finalizează studiile, cele mai mari scene ale țării, cele mai mari roluri. Asta este, din păcate, ori în aceste condiții, noi trebuie să ne descurcăm cu această trupă care s-a format în timp, de când am înființat teatrul. Acum avem o trupă echilibrată, foarte talentată, devotată și muncitoare, lucru foarte important”, a spus, cu mâhnire în suflet, actorul. În plus, actorii își desfășoară activitatea în condiții improprii: în cabine plouă uneori, iar din cauza ridicării malului de sub clădire, s-a spart până și gresia de pe jos.Cu toate acestea, actorii noștri își fac meseria și încearcă să ofere publicului constănțean numai piese de calitate. Referitor la premiera „Căsătoriei” lui Gogol, spectacolul prezintă povestea lui Podkoliosin, un funcționar din Rusia țaristă, un burlac trecut, cu aere de aristocrat, dar cu un comportament ezitant, îndărătnic și, mai ales, leneș, care consideră căsătoria o obligație.Grotescul gogolian, adus în scenă de către actori„Pe mine nu m-a interesat să fac un spectacol în care să aduc ceva nou, pentru că eu nu sunt regizor și nici nu îmi doresc să merg pe această linie regizorală. Am vrut să fie o punere în scenă corectă a acestui spectacol pentru tineret. Subiectul este binecunoscut, nu artificii regizorale trebuia să aduc eu, ci efectiv epoca, stilurile și grotescul gogolian. Piesa este foarte bine scrisă, doar era nevoie să-i punem în valoare situațiile scenice respective. Eu nu am vrut să apară în față regizorul, ci actorul și mai ales povestea”, a adăugat Gherghilescu.Mai mult decât atât, scenele comice imaginate de Gogol, creionate cu multă dibăcie și umor, vor face, cu siguranță, deliciul tinerilor, care le vor cunoaște pe înțeleapta pețitoare Fiokla Ivanovna, pe Agafia Tihonovna, dar și pe mătușa ei, Arina Panteleimonovna, preocupată de măritișul nepoatei. Alături de ele se vor afla și ceilalți pretendenți la mâna Agafiei, Jumârkin, Anucikin, Jevakin și Starikov cât și pe năstrușnicul Kocikariov, ce fusese și el, la rândul lui, căsătorit tot de pețitoare.Decorurile și costumele, extrem de minuțios lucrate, îi vor purta pe spectatori în atmosfera tradițională a burgheziei rusești din secolul XIX. Din distribuție fac parte: Daniel Minciună, Grațian Prisăcariu, Clara Ghiuvelechian, Arina Cojocaru, Emanuel Cristoiu, Tiberiu Roșu, Daniela Vlad, Andrei Stroescu, Ion Ciolan/Lică Gherghilescu și Claudia Zaharia.