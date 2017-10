Teatru antic, parade militare şi gastronomie antică, pe litoral

Teatru antic, parade militare și gastronomie antică, pe litoral

Turiștii sunt așteptați în luna august la teatru antic, parade militare, demonstrații militare și gastronomie antică. Cetatea antică Tomis se pregătește pentru o nouă lecție de istorie prin intermediul Festivalului Antic Tomis. În acest an, organizatorii festivalului dedică mai bine de o săptămână istoriei antice a cetății Tomis și a Dobrogei.Cea de-a IV-a ediție a Festivalul Antic Tomis, eveniment cultural-istoric de tradiție al orașului Constanța, se va desfășura în perioada 28-30 august 2015 în Parcul Tăbăcărie din Constanța, cu participarea a cinci asociații de reconstituire istorică: Terra Dacica Aeterna (Cluj), Garda Apulum (Alba Iulia), România – Dacia Casa Noastră (Constanța), Nimfele Dace (Zalău) și Scythia Minor (Dobrici, Bulgaria).Săptămâna antică se va încheia cu un alt eveniment cultural-istoric: Seara Antică (sâmbătă 29 august), ce va include o paradă antică începând cu ora 19.30 pe traseul Piațeta Cazino Mamaia – Piațeta Perla și un spectacol de teatru antic – „Antigona” de Sofocle, începând cu ora 21.00, în Piațeta Perla.Festivalul este un eveniment care atrage, an de an, mulți turiști. Organizarea evenimentului în stațiunea Constanța - Piața Ovidiu - Parc Tăbăcărie - Mamaia, în luna august, vrea să arate turiștilor care au ales ca destinație de vacanță Litoralul Românesc, că, pe lângă mare, plajă, evenimente în cluburi, pot să se transpună și în atmosfera și istoria vremurilor de naștere a cetății Tomis. Festivalul este organizat de Asociația pentru Promovarea și Dezvoltarea Turismului Litoral - Delta Dunării, cu sprijinul Primăriei Municipiului Constanța.