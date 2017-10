Ţeapa din cutia poştală îţi poate încărca factura telefonică

Aviz amatorilor!

Țeapa din cutia poștală îți poate încărca factura telefonică

Ne-am obișnuit ca în fiecare zi să verificăm cutia poștală de la domiciliu să vedem dacă poștașul ne-a adus facturile la telefon, vreo vedere de la un prieten plecat în concediu prin țări străine sau, pentru cei mai în vârstă, talonul prin care sunt anunțați că le-a sosit pensia. Pe lângă toate acestea, de obicei, găsim fel de fel de pliante cu ofertele super-marketurilor, ale băncilor sau ale unor firme care execută cine știe ce lucrări. Din păcate, de această posibilitate, de a bombarda cutiile poștale ale proprietarilor, profită și alții care, sub masca unui câștig în cadrul unei așa zise promoții, își măresc conturile personale. Ultima găselniță aparține societății „Prime Share International”, care, prin diverși distribuitori, au umplut în ultima perioadă cutiile poștale ale constănțenilor cu pliante „câștigătoare”. Talonul are culoarea verde si te anunță încă de la început că „Nu este o glumă!!!!”. Tot ceea ce trebuie să faceți constă în răzuirea unor casete alăturate. Dacă aveți trei imagini identice (n.r. - și nu are cum să nu-ți iasă) cu unul din produsele afișate puțin mai sus pe pliant (un minica-setofon, un ceas de damă sau unul bărbătesc) nu trebuie decât să sunați la un număr de telefon și intrați în posesia unui astfel de premiu, la alegere. În plus, vi se garantează și un premiu în valoare de 150 de lei. Dacă crezi că „ți-a pus Dum-nezeu mâna în cap” și ai câștigat ceva fără muncă, pentru a intra în posesia premiului trebuie să suni la numărul de telefon 0903900900 afișat pe talon. Costul unui apel este de 1,5 euro pe minut, plus TVA. Din nu se știe ce considerente, numărul de telefon la care trebuie să suni ca să anunți că ești unul dintre câștigători, este apelabil numai în rețeaua Romtelecom din toată țara, centrale digitale sau cartele Evricard, fiind exclus telefonul mobil. Mai mult, revendicarea unui produs nu se poate face decât prin apel telefonic, indiferent de câte pliante dețineți. Dacă citești cu atenție ce scriu „organizatorii”, deja apare primul semn de întrebare atunci când aceștia menționează că „intri automat în posesia unuia dintre aceste PATRU produse, la alegere” când în realitate sunt expuse doar trei. Pe de altă parte, „organizatorii” menționează că natura premiului în valoare de 150 RON nu este cash, ci se referă la unul dintre obiectele de activitate ale so-cietății, fără să spună cam care ar fi acela. „Numele meu este Zaharescu Ionela…” Cu toate acestea, pot exista cazuri în care treci peste micile impedimente și crezi în continuare că soarta a fost de partea ta. Pui mâna pe telefon și îți răspunde o tipă care îți precizează de trei ori pe minut, clar și apăsat, că se numește Ionela Zaharescu. Apoi, timp de aproape încă un minut te felicită că ai avut așa mare noroc. După care trece la treburi mai serioase: te întreabă ce culoare are pliantul pe care îl deții, unde l-ai găsit, pe stradă sau în cutia poștală, ce serie ai la buletin, cum te cheamă, câți ani ai. Ba, îți urează și „La mulți ani”, totul pe banii tăi, bineînțeles ! Taci chitic, dai niște date false și faci în continuare pe prostul ca să vezi până unde merge nesimțirea unora. Tirul de întrebări ale tipei continuă, fără să uite să mai spună, din când în când, că se numește Ionela Zaharescu. Fata cere numărul de telefon de la care suni, apoi îți spune că are nevoie și de unul de mobil (!?) De ce oare, dacă tot nu ai voie să intri pe fir cu ei dintr-o astfel de rețea ? Întrebările continuă iar tu, un câștigător fericit trebuie să răspunzi cu răbdare dacă vrei să iei premiul. Ce contează că, în cele din urmă, întrebările nu mai au nicio legătură cu scopul pentru care ai sunat ! Tipa este plătită să tragă de timp și ar fi în stare să te întrebe și când ai mâncat ultima dată, cine a gătit, și ce, sau să ceară chiar și rețeta pre-paratului în cauză. Totul pe banii tăi. În cele din urmă, scapi politicos de ea, fără să uite să-ți spună că dacă vrei premiul trebuie să-l revendici prin intermediul Poștei Române și să plătești taxele poștale. O astfel de discuție, timp de 20 de minute, te costă aproximativ 120 RON. Mai mult, pe lângă factura telefonică încărcată care-ți va veni luna următoare, beneficiarul mai trebuie să suporte și taxele poștale dacă vrea cu orice preț premiul. Și asta, pentru un simplu ceas pe care-l găsești la orice tarabă din oraș și care nu costă mai mult de 5 RON. Dacă cineva nu crede în astfel de „experimente”, poate încerca atunci când primește pliantul la poștă. Dar atenție, o faceți pe banii voștri ! Unii au încercat, iar acum așteaptă salariul ca să-și poată achita datoriile.Ne-am obișnuit ca în fiecare zi să verificăm cutia poștală de la domiciliu să vedem dacă poștașul ne-a adus facturile la telefon, vreo vedere de la un prieten plecat în concediu prin țări străine sau, pentru cei mai în vârstă, talonul prin care sunt anunțați că le-a sosit pensia. Pe lângă toate acestea, de obicei, găsim fel de fel de pliante cu ofertele super-marketurilor, ale băncilor sau ale unor firme care execută cine știe ce lucrări. Din păcate, de această posibilitate, de a bombarda cutiile poștale ale proprietarilor, profită și alții care, sub masca unui câștig în cadrul unei așa zise promoții, își măresc conturile personale. Ultima găselniță aparține societății „Prime Share International”, care, prin diverși distribuitori, au umplut în ultima perioadă cutiile poștale ale constănțenilor cu pliante „câștigătoare”. Talonul are culoarea verde si te anunță încă de la început că „Nu este o glumă!!!!”. Tot ceea ce trebuie să faceți constă în răzuirea unor casete alăturate. Dacă aveți trei imagini identice (n.r. - și nu are cum să nu-ți iasă) cu unul din produsele afișate puțin mai sus pe pliant (un minica-setofon, un ceas de damă sau unul bărbătesc) nu trebuie decât să sunați la un număr de telefon și intrați în posesia unui astfel de premiu, la alegere. În plus, vi se garantează și un premiu în valoare de 150 de lei. Dacă crezi că „ți-a pus Dum-nezeu mâna în cap” și ai câștigat ceva fără muncă, pentru a intra în posesia premiului trebuie să suni la numărul de telefon 0903900900 afișat pe talon. Costul unui apel este de 1,5 euro pe minut, plus TVA. Din nu se știe ce considerente, numărul de telefon la care trebuie să suni ca să anunți că ești unul dintre câștigători, este apelabil numai în rețeaua Romtelecom din toată țara, centrale digitale sau cartele Evricard, fiind exclus telefonul mobil. Mai mult, revendicarea unui produs nu se poate face decât prin apel telefonic, indiferent de câte pliante dețineți. Dacă citești cu atenție ce scriu „organizatorii”, deja apare primul semn de întrebare atunci când aceștia menționează că „intri automat în posesia unuia dintre aceste PATRU produse, la alegere” când în realitate sunt expuse doar trei. Pe de altă parte, „organizatorii” menționează că natura premiului în valoare de 150 RON nu este cash, ci se referă la unul dintre obiectele de activitate ale so-cietății, fără să spună cam care ar fi acela. „Numele meu este Zaharescu Ionela…” Cu toate acestea, pot exista cazuri în care treci peste micile impedimente și crezi în continuare că soarta a fost de partea ta. Pui mâna pe telefon și îți răspunde o tipă care îți precizează de trei ori pe minut, clar și apăsat, că se numește Ionela Zaharescu. Apoi, timp de aproape încă un minut te felicită că ai avut așa mare noroc. După care trece la treburi mai serioase: te întreabă ce culoare are pliantul pe care îl deții, unde l-ai găsit, pe stradă sau în cutia poștală, ce serie ai la buletin, cum te cheamă, câți ani ai. Ba, îți urează și „La mulți ani”, totul pe banii tăi, bineînțeles ! Taci chitic, dai niște date false și faci în continuare pe prostul ca să vezi până unde merge nesimțirea unora. Tirul de întrebări ale tipei continuă, fără să uite să mai spună, din când în când, că se numește Ionela Zaharescu. Fata cere numărul de telefon de la care suni, apoi îți spune că are nevoie și de unul de mobil (!?) De ce oare, dacă tot nu ai voie să intri pe fir cu ei dintr-o astfel de rețea ? Întrebările continuă iar tu, un câștigător fericit trebuie să răspunzi cu răbdare dacă vrei să iei premiul. Ce contează că, în cele din urmă, întrebările nu mai au nicio legătură cu scopul pentru care ai sunat ! Tipa este plătită să tragă de timp și ar fi în stare să te întrebe și când ai mâncat ultima dată, cine a gătit, și ce, sau să ceară chiar și rețeta pre-paratului în cauză. Totul pe banii tăi. În cele din urmă, scapi politicos de ea, fără să uite să-ți spună că dacă vrei premiul trebuie să-l revendici prin intermediul Poștei Române și să plătești taxele poștale. O astfel de discuție, timp de 20 de minute, te costă aproximativ 120 RON. Mai mult, pe lângă factura telefonică încărcată care-ți va veni luna următoare, beneficiarul mai trebuie să suporte și taxele poștale dacă vrea cu orice preț premiul. Și asta, pentru un simplu ceas pe care-l găsești la orice tarabă din oraș și care nu costă mai mult de 5 RON. Dacă cineva nu crede în astfel de „experimente”, poate încerca atunci când primește pliantul la poștă. Dar atenție, o faceți pe banii voștri ! Unii au încercat, iar acum așteaptă salariul ca să-și poată achita datoriile.