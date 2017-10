Ţeapa certificatelor energetice. Cum rişti să cumperi un apartament prost

Țeapa certificatelor energetice. Cum riști să cumperi un apartament prost

Certificatul energetic al unui imobil este obligatoriu de aproape trei ani, însă deocamdată doar o mică parte din locuințele din Constanța au fost expertizate energetic. Proprietarii nu se grăbesc să îl scoată, singurii care apelează la un auditor energetic fiind cei care vând un imobil sau îl închiriază legal.Din 2013 și până în prezent, numărul auditorilor atestați a crescut de câteva ori, iar prețurile inițiale pentru un certificat energic au scăzut la jumătate. Specialiștii atrag însă atenția că multe din certificatele energetice de pe piață sunt întocmite superficial, fără ca auditorul energetic să evalueze cu adevărat imobilul respectiv. „Legea este haotică. Am făcut nenumărate sesizări la Guvern, dar nu se întâmplă nimic. Ni s-a promis că vor fi analizate, dar deocamdată totul a rămas la fel. Sunt auditori care vând certificate pe bandă rulantă, fără a călca vreodată în clădirea pentru care emit certificatul. Din păcate, nici Inspectoratul de Construcții nu poate să facă mare lucru. Sunt legați de mâini și de picioare, nu pot aplica legea. Asociația Auditorilor Energetici pentru Clădiri s-a oferit chiar să sprijine, cu voluntari, verificarea activității de certificare energetică de pe piață, care a luat-o razna”, a declarat, recent, la Constanța, Emilia Cerna Mladin, președintele Asociației Auditorilor Energetici pentru Clădiri din România (AAECR).Certificate fără evaluare…Potrivit acesteia, foarte multe din certificatele energetice de pe piață sunt prost făcute, neconforme cu realitatea. Legea impune ca proprietarii să aibă certificatul de performanță energetică a clădirilor atunci când vor vinde sau vor închiria un apartament sau o casă, contractele încheiate în lipsa acestuia putând fi anulate. Însă, dacă auditorul energetic emite raportul fără ca să evalueze imobilul, există riscul ca să cumpărăm un apartament prost izolat, cu certificat energetic de clasă supe-rioară, pentru ca, ulterior, să ajungem să plătim sume uriașe la întreținere.Directorul executiv al Inspectoratului de Stat în Construcții, Harry Boiagian, confirmă că există multe probleme pe piață, însă o mare parte din vină o poartă chiar legislația actuală. „Avem probleme majore în toate domeniile. Avem o mare problemă cu legislația. Noi avem intenții bune, vrem să arate orașul foarte bine și să se respecte legea, însă legea aceasta este făcută de oameni care nu au nicio legătură cu realitatea”, a decla-rat șeful ISC Constanța.Clasa A… cea mai căutatăÎn certificatul de performanță energetică a clădirii sunt cuprinse date privind consumul de energie al unei clădiri sau al unei unități de clădire.Performanța energetică a clădirii se exprimă printr-o notă, de la 1 la 100, care este cu atât mai mare cu cât clădirea are o eficiență energetică mai ridicată.Totodată, performanța energetică se exprimă prin încadrarea într-una din cele șapte clase, de la clasa A caracterizată prin consumul cel mai scăzut de energie, respectiv un consum de până la 125 de kWh pe metru pătrat, pe an, până la clasa G corespunzătoare celui mai ridicat consum, respectiv de peste 820 de kWh pe metru pătrat, pe an.Certificatul de eficiență energetică este valabil 10 ani de la data eliberării, cu excepția situației în care, pentru clădirea sau unitatea de clădire la care există certificat în valabilitate, se efectuează lucrări de renovare majoră, care modifică consumurile energetice ale acesteia.Prețuri la jumătate…Un raport recent arată că, din 2012 și până în prezent, tarifele certificatelor energetice, pentru aproape toate tipurile de imobile, s-au redus cu 50 la sută. Astfel, dacă un certificat energetic pentru o garsonieră costa, în 2012, 300 de lei, la ora actuală, auditorii energetici percep un onorariu de doar 150 de lei. Și pentru apartamentele cu două camere, tarifele au scăzut considerabil, de la 400 de lei la 180 de lei. Cele mai mari scăderi s-au înregistrat la case și clădiri. Dacă certificatul energetic pentru o casă costa cinci lei pe metru pătrat, în 2012, auditorii energetici au trebuit să se adapteze la puterea de cumpărare a pieței și la concurența din ce în ce mai mare de la an la an, iar în 2015, tariful unui certificat a scăzut sub doi lei pe metru pătrat. De asemenea, și certificatele energetice pentru clădiri costă mult mai puțin în prezent, puțin peste un leu pe metru pătrat, față de 4,5 lei pe metru pătrat, cât costa în 2012.