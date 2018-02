Te gândeşti să pleci la facultate în străinătate? Constanţa găzduieşte azi cel mai mare târg pentru studii în-afară

Te gândești să pleci la facultate în străinătate? Constanța găzduiește azi cel mai mare târg pentru studii în-afară

Astăzi, de la ora 11, la Hotel Ibis din Constanța se deschide cel mai important târg de consultanță educațională pentru studii în străinătate – World Education Fair (WEF). Evenimentul va găzdui peste 20 de instituții de învățământ din străinătate, printre care universități din Marea Britanie, precum Coventry University, University of Northampton, Canterbury Christ Church University și altele.În ciuda Brexit-ului, Marea Britanie rămâne destinația numărul 1 pentru cei care doresc să studieze în străinătate, iar fenomenul nu este specific doar pentru tinerii din România. Astfel, la nivel universitar, anul trecut în Marea Britanie, a crescut cu 12% numărul de studenți români. Principalele domenii spre care se îndreaptă cei care doresc să studieze în străinătate sunt Business și Management, IT, Inginerie, Artă și Design, Științe umaniste. În ciuda părăsirii spațiului Uniunii Europene, așteptările sunt ca Marea Britanie să continue să încurajeze investițiile în educație și în studenții internaționali și prin liniile de împrumut pentru studii. De altfel, Scoția a fost prima țară care a anunțat la începutul lunii că studenții din spațiul european vor beneficia de învățământ gratuit, pentru studiile universitare de licență, în anul universitar 2019-2020, în următorul an după ieșirea formală din UE.De asemenea, cei care vor participa la WEF Constanța vor avea ocazia, în premieră pentru România, să intre în posesia primului ghid de finanțare a studiilor în străinătate. Materialul oferă date orientative despre costurile educației în cele mai importante țări, dar și elemente de referință privind costurile adiacente, pe care cei mai mulți nu le iau în considerarea atunci când se hotărăsc să studieze în străinătate. În plus, în ghid se vor regăsi și informații despre oportunități privind finanțarea acestor studii, fie că vorbim de burse, împrumuturi, posibilități de suplimentare a veniturilor tinerilor sau alte surse.