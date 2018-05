Taximetristul care a pierdut pariul cu Dragnea a plecat din țară

Bogdan Lungu, taximetristul din Galați care a pierdut un pariu online cu Liviu Dragnea și care a fost la sediul PSD pentru a-i da o navetă de bere, a postat pe Facebook o fotografie care-l înfățișează în fața Empire State Building din New York. „Așa cum am spus...am plecat”, este mesajul care însoțește fotografia. Întrebat de unul dintre prieteni dacă revine în țară, bărbatul răspunde: „Nu cred”, relatează News.ro.Bogdan Lungu a postat o fotografie pe Facebook care-l înfățișează în fața Empire State Building din New York ținând ridicat în mâini un steag al României.„Așa cum am spus...am plecat! Mândru că sunt Român!”, este mesajul care însoțește fotografia.Întrebat de unul dintre prieteni dacă se va întoarce, Bogdan Lungu a răspuns: „Nu cred”.De asemenea, întrebat dacă a plecat de tot, Lungu răspunde: „Aproape”.Unul dintre prietenii săi l-a provocat să pună pariu pe o ladă de bere și a răspuns: „Da, dar vii aici”.Bogdan Lungu a devenit cunoscut după ce a promis că îi va da lui Liviu Dragnea o navetă de bere dacă liderul PSD postează un selfie care să dovedească faptul că se află la volan în mașină. Dragnea a postat fotografia, iar internautul a mers luni după-amiază la sediul PSD pentru a-și onora pariul și a dus berea promisă.Bărbatul din Galați, care este taximetrist, a refuzat să mânânce însă micii aduși de Dragnea, spunând că nu se vinde. El i-a transmis liderului PSD că va mânca mici, dar doar dacă până în 2020 vor fi gata 150 de kilometri de autostradă.