Taximetriştii constănţeni, război "la baionetă" cu "piraţii" şi microbuzele maxi-taxi

4

Refresh memory

Mai Nea Lica, hai sa-ti dau un refresh la memorie,ptr ca ai inceput sa dai la "geoale" partidului.Ai auzit de Miron Mitrea si Iacubov &Co de la Bacau?Cine l-a adus pe Mazare in PSD?Cine a ruinat transportul in Constanta ?Pe mana cui au ajuns cele doua autogari din Constanta dupa anul 2000?Cine a fost vice la TSD Constanta cand Fagadau & Rasauteanu erau si ei juniori?Mai, nea Lica,sa te iei de Fagdau sau sa-l injuri pe aia din CL este ok, dar sa dai in pusculita partidului ,in GMS,este ffff.grav, Este cum l-ai fi buzunarit pe Liviu Dragnea.Apropo vezi ca al micu,Babi Jr. ,al cu probleme la DNA are poze cu mustaciosul din Teleorman,are si like-uri stranse.Tu ai bagat asa un like lui Livache inainte sa critici maxi-taxi? Nea Lica , asculta aici sfatul unui observator cu experienta, daca va tin portofelele si toate buzunarele, strangeti un munte de bani(sa depaseasca Everestul), mergeti la Inalta Poarta de la RAJA, cereti o audienta la cel care detine apa vie si apa moarta in acest oras, inclusiv in PSD ,si pupati pantofii de lux al lui Felix.Daca-l convingeti financiar o sa ramaneti doar voi si RATC-ul,iar maxi taxi o sa dispara in secunda 2. Felix este cheia de aur, te pui bine cu Felix, te pui bine si cu sistemul si cu orice partid vrei tu din acest oras . PS.Bai, si nu uita sa dai like pe facebook lui Felix si Livache.O poza si un "check in"cu ei ar face cat 1 milion de hotarari ale CLC si semnaturi date de Fagadau.Succes!