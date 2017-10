Taximetrişti obraznici şi puşi doar pe "mica ciupeală", la Constanţa

Taximetriști obraznici și puși doar pe "mica ciupeală", la Constanța

„Acum câteva seri, am dorit să iau un taxi din parcarea unui supermarket de la ICIL. Știam că acolo stau taximetriști care au kilometrul dublu față de cel practicat de companii, așa că m-am dus către stația lor și, după ce am citit ce scria pe firma luminoasă, am întrebat taximetristul care tot spunea că urcăm dacă este de la compania Romaris sau de la Romdris, pentru că erau în oraș taxiuri care păcăleau astfel oamenii și le luau și 30 de lei pe o cursă de 10 lei. Imediat i-a sărit țandăra și mi-a răspuns extrem de urât, spunând că dacă aș ști carte aș putea să citesc ce scrie pe taxiul lui. Atunci am refuzat să mă urc și a început să mă înjure, deși eram cu copilul de mână, a strigat după mine, m-a jignit și mi-a spus să merg cu autobuzul dacă nu am bani de taxi. Îmi pare rău că nu am fost pe fază să-i iau numărul și să sun la companie, să îi fac plângere, dar m-am grăbit să mă îndepărtez pentru că deja copilul începuse să plângă”, ne-a povestit Sorina B., din Constanța.În acest caz, singurul lucru pe care femeia îl putea face era să sesizeze compania la care lucra taximetristul sau să se plângă Camerei Taximetriștilor din Constanța. Ea s-a confruntat cu un caz grav de obrăznicie. Însă sunt destul de mulți cei care sunt păgubiți și la portofel. Reprezentanții Serviciului de Transport Local din cadrul Primăriei Constanța ne recomandă să fim atenți înainte de a ne urca în taxi și să nu ezităm să întrebăm șoferul de tarifele practicate.„Oamenii trebuie să se uite pe portiera taxiului, dacă are plăcuța cu numărul de autorizație. Toate taxiurile autorizate au această plăcuță. Apoi, trebuie să se uite obligatoriu la tariful per kilometru afișat. În cazul în care au fost deja păcăliți, pot chiar să solicite un echipaj de poliție. Sub diferite pretexte, îl pot reține pe șofer pe loc, spunându-i că merg să aducă banii din casă, de exemplu, și, între timp, să cheme un echipaj de poliție”, ne spune Liviu Pătrașcu, șeful Serviciului de Transport Local Constanța.De asemenea, reprezentanții Comisariatului Județean pentru Protecția Consumatorilor Constanța ne atrag atenția că, pentru a face o plângere împotriva unui taximetrist, trebuie să avem bonul fiscal emis de acesta.