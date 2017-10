Taxi-pirat! Tarife umflate, mahoarcă şi miros de transpiraţie

Taxi-pirat! Tarife umflate, mahoarcă și miros de transpirație

Nici nu a venit bine vara că au și apărut taximetriștii puși pe căpătuială și pe păcălit clienții. Deși taximetriștilor pirat li s-a dus de mult vestea în oraș și chiar în toată țara, mai sunt încă destui constănțeni care mai iau țeapă și ajung să plătească zeci de lei pentru o cursă de numai câțiva kilometri.Autoritățile recunosc că mai sunt pe străzi astfel de specimene și că se mai folosește faimosul dispozitiv „maimuța” și ne sfătuiesc să fim atenți înainte să ne urcăm într-un taxi și, în cazul în care suntem păcăliți, să păstrăm bonul și să reclamăm la poliție.„Am luat un taxi de la Tomis până în Inel II, pentru că ploua și mă grăbeam. Am prins, într-adevăr, aglomerație, dar nu am mers mai mult de 10 minute. Când m-am uitat la aparat, aveam de plătit 24,5 lei. Nu îmi venea să cred. Am crezut că este aparatul stricat, dar taximetristul mi-a spus că ăsta este tariful și mi-a dat bonul. Nu am avut încotro și am plătit. Mă voi duce la Protecția Consumatorilor!”, ne-a povestit Irina Mircea, din Constanța.Astfel de țepe îi pasc și pe turiștii care vor ajunge, vara aceasta, la mare. Mai ales dacă vor lua taxi-metriștii din fața Gării Constanța.„În mod normal, prețul maxim impus de lege este de 3,5 lei pentru un kilometru. La acesta, mai adaugă taximetriștii un tarif special pentru exterior sau pentru sta-ționare. Sunt mulți taximetriști serioși, de la firme, care practică tariful normal. Dar mai sunt și cei care au înscris tariful pe portiere, cu caractere roșii. Aceștia trebuie evitați. Altfel, turiștii ajung să plătească chiar și 80 - 100 de lei de la Gară până la intrare în Ma-maia. Acest lucru se întâmplă mai ales vara. Sunt persoane care pro-fită de neatenția oamenilor. Dacă o pățesc, să ia bonul și noi îi putem verifica pe șoferii respectivi”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, Lică Neagu, președintele Camerei Taxi-metriștilor din Constanța.Miros a transpirație și fumează în taxi Mulți constănțeni se plâng și de faptul că numeroși taximetriști sunt îmbrăcați nepotrivit, miros a transpirație, fumează în mașină și nu au pic de respect pentru clientul lor. Din păcate, aceste lucruri le afli abia atunci când te urci în mașină și nu mai ai cum să le eviți.„Există o lege în care se spune că fiecare taximetrist trebuie să dețină un atestat profesional. Acest atestat se obține după ce termină un curs care prevede și elemente de conduită. Prin lege și prin hotărârea Consiliului Local, sunt obligați să poarte pantaloni lungi, de stofă, cu cămașă sau cu bluză decentă. Însă mai sunt unii care umblă cu blugi jegoși sau cu bermude, cu șlapi și cu unghii jegoase. Cei care trebuie să-i veri-fice sunt cei de la Corpul de Control al Primăriei.De asemenea, aici ar putea interveni și dispeceratele. Prin lege, ei trebuie să fie racordați la un dispecerat și acesta să le impună conduita. În cursul acestei săptămâni, voi lua legătura cu dispeceratele și Corpul de Control, să-i verifice, pentru că nimănui nu-i place să vină la plajă și să fie plimbat de un taximetrist îmbrăcat cu bermude sau care să miroasă a transpirație”, a mai spus Lică Neagu.