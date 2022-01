Taxe şi impozite plătite cu nervi și cozi interminabile. Vârstnicii au luat cu asalt agenţiile fiscale

De exemplu, la agenţia fiscală nr. 5, din incinta City Park Mall, zeci de bătrânei stăteau pe holuri, pe scaune, pe scări, pentru a scăpa de banii respectivi cât mai repede, şi, implicit, de aceste dări către stat, deci de-o grijă în plus. De ce sunt mereu cozi în primele săptămâni din an? „Eu am vrut să plătesc taxele acum, să ştiu că scap de încă o plată, deloc neglijabilă, ca şi valoare. Astăzi am plătit suma de 665 lei. Acum, îmi fac socotelile cu cât am mai rămas din pensie, pentru a vedea cum mă organizez mai departe cu celelalte cheltuieli pe care le am de făcut”, ne-a declarat Vasile P., un bătrânel în vârstă de 75 de ani.



„Eu îmi plătesc dările către stat de peste 20 de ani în această formă. De ce aş începe să fac asta altfel? Cu online-ul din ziua de azi nu ne descurcăm. Ba, dimpotrivă, mai mult ne complicăm”, a subliniat Maria I.



Bonificaţii atât pentru persoanele fizice, cât şi pentru cele juridice



Din păcate, oamenii nu vor să înţeleagă că astfel de plăţi pot fi efectuate fără nervi și fără cozi interminabile. Cu toate acestea, numeroase persoane preferă, în continuare, tot varianta clasică de plată a sumelor debitoare. „Am aflat şi de celelalte alternative de plată, dar prefer să merg la ghişeu, să le dau banii şi să mă asigur că am terminat cu plata acestor bani. Eu şi soţul meu suntem trecuţi de 70 de ani şi nu ne prea pricepem să operăm tranzacţii pe internet. Aşa că, varianta cea mai sigură pentru noi şi cea mai la îndemână este aceasta”, ne-a mărturisit Eleonora G.





În aceeaşi situaţie am găsit în cursul zilei de marți, 4 ianuarie, mulţi, foarte mulţi plătitori. Deşi stresaţi că aveau de aşteptat destul de mult până le venea rândul, niciunul nu se clintea de la coadă. Deci dacă optaţi pentru aceeaşi variantă de plată, vă anunţăm că trebuie să vă înarmaţi cu multă răbdare, pentru că veţi sta ceva timp.





Pe această cale, reprezentanţii Serviciului Public de Impozite şi Taxe (SPIT) Constanţa înştiinţează populaţia că acei contribuabili care achită integral sumele datorate bugetului local până la data de 31 martie 2022 beneficiază de bonificații de 10%, lucru valabil în cazul persoanelor fizice. O reducere de 5% din cuantumul impozitului/taxei pe clădiri, impozitului/taxei pe teren și impozitului pe mijloace de transport li se aplică şi persoanelor juridice, desigur, dacă se încadrează în acelaşi interval de timp. Cu toate acestea, SPIT le reaminteşte localnicilor că au la dispoziţie o serie de modalități de plată a impozitelor și taxelor: pe site-ul spit-ct.ro, prin intermediul telefonului mobil, prin aplicația e-Tax Mobile - SPIT, disponibilă pe AppStore și PlayStore, prin ordin de plată, prin numerar sau prin intermediul cardului bancar, la orice agenție fiscală SPIT.





Aşa că, dragi constănţeni, puteţi evita statul la cozi şi puteţi scăpa de orice plată în câteva secunde. Nu este nevoie să vă enervaţi şi să pierdeţi ore-n şir la cozi, când aveţi posibilitatea de a face ceva relaxant, de exemplu, în acest interval. De asemenea, pentru cei care vor să se adreseze Agenției Fiscale nr. 3 din strada Sulmona, nr. 22, îi anunţăm că, de săptămâna aceasta, s-a mutat în cadrul Centrului Comercial Tomis Mall. Conceptul utilizat la organizarea agenției este tot cel tip „open space”, relaționarea cu cetățenii efectuându-se direct la birourile amplasate în spațiul deschis. Operațiunile asigurate la aceste birouri constau în impuneri în evidențele fiscale, scoateri din evidențele fiscale, depunere/eliberare certificate de atestare fiscală, consiliere fiscală, recalculări impozite/taxe, înregistrare rapoarte de evaluare, emitere înștiințări de plată/decizii de impunere. Plățile, în schimb, se vor efectua la casieriile amplasate într-o zonă securizată. Programul de lucru în care cetățenii se pot adresa agenției fiscale zilnic este între orele 8.30-16.30.





Chiar dacă bonificaţiile de 10% se acordă până la finele lui Mărţişor, fenomenul se repetă la începutul fiecărui an. Ba chiar, mai mult decât atât, unii au venit să se aşeze la cozi încă dinainte de începerea programului de lucru cu publicul, iar în unele cazuri cozile s-au extins într-un ritm galopant. Degeaba încearcă autoritățile locale să-i determine pe plătitorii de taxe să-și achite dările online, pentru că nimic nu i-a ţinut în case pe constănţenii bun platnici.