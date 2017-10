TAXA PE AUTOSTRADĂ / De când ar putea fi introdusă

1

Dupa alegeri

A pune noi biruri pe umerii poporului in an electoral ar fi o sinucidere pentru o clasa politica corupta si urata de popor.Insa dupa alegeri vor fi uitate toate promisiunile iar birurile vor fi marite pentru a putea creste lefurile "alesilor".Cine are incredere in cuvantul unui ministru este naiv. Dupa alegeri acest guvern nu va mai exista .