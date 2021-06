Taxă de acces în Rezervaţia Biosferei Delta Dunării

Pentru turişti, taxa este de 5 lei de persoană pe zi, 15 lei pe săptămână şi 30 lei pe an. Permisul pentru autovehicule costă 10 lei pe zi sau 100 lei pe an, iar pentru ambarcaţiuni – 20 lei pe sejur sau 100 lei pe an. „Pentru obținerea acestora, precum și a permiselor de pescuit recreativ/sportiv, recomandăm utilizarea aplicației de eliberare a permiselor on-line. În același timp, permisele de acces turist în RBDD și cele de pescuit recreativ/sportiv se pot obține și de la Centrele de Vizitare și Educație Ecologică din Sulina, Crișan și Chilia Veche. De asemenea, o altă modalitate de obținere a permiselor de acces în Rezervația Biosferei Delta Dunării este plata prin SMS la numărul 7494”, transmit reprezentanţii ARBDD.





Odată cu începerea sezonului estival, reprezentanţii Administrației Rezervației Biosferei Delta Dunării (ARBDD) reamintește că accesul în Rezervația Biosferei Delta Dunării, inclusiv în zona Corbu – Vadu, se face în baza permiselor de acces, pentru turişti, autovehicule sau ambarcațiuni.