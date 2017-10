Ţâşnitorile de pe străzi şi din parcuri lipsesc cu desăvârşire ori sunt oprite, vechi şi ruginite

2

Grija netarmurita fata de OM

Nu e voie! Oamenii trebuie sa sufere si sa crape,asta este datoria statului,parca asa scrie in Constitutie,nu-i asa? Principalul si cel mai de pret capital,cel uman,este considerat prioritar doar in tari inapoiate ca Elvetia,Suedia,Norvegia,chestii...Romania prin reprezentantii statului, considera romanii ca lucruri de unica folosinta de categorie second-hand. Asadar,ce tot va ratoiti ca nu va convine,ca acusi trimite cineva niste fapturi cu muschi sa va puna la punct si sa va bage la racoare pentru ca va exprimati nemultumiri,nu conteaza in ce domeniu. Ia gura mica !!! Stramosii s-au sacrificat pentru ca voi sa aveti pamant in care sa fiti ingropati iar bunii vostri lideri sa fie laudati,ca nu pricepeti? Economia este nu pentru binele oamenilor,ci pentru frumusetea rapoartelor si lauda sefilor,voi oamenii nu contati decat la vot si atunci doar formal.Va e sete,va e foame? Ia la munca voluntara sau pe doi lei ,ca mama naibii! Puturrosilor,nu stiu cum de va platesc salarii decente aia de afara,cum de apreciaza ei munca voastra,ca pentru statul Romanesc nu sunteti buni deloc!!! Vreti apa,dansati si bateti toba ca pieile rosii o sa fie bine,o sa vina ploaia...