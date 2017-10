Tariful la apă potabilă perceput de RAJA SA, pe locul 15 la nivel naţional

2

Priviti acest clasament cu foarte mare atentie si mai ales va rog sa va uitati la orasele mari precum Bucuresti,Iasi, Timisoara ,Cluj-Napoca,Ploiesti si Constanta.Bucuresti si Constanta sunt orasele cu cel mai ineficient management in domeniu, cu tarifele cele mai mari in raport cu calitatea apei.Aici se fura cel mai mult in domeniul managementului ,in Bucuresti si-n Constanta.In cele doua orase este jecmăneala cea mai mare. Bai ,Nea Felix cum naiba cei din Cluj,Timisoara,Iasi si Ploiesti pot avea tarife sub 4 RON /mc ,iar in C-ta nu se poate?Si in legatura cu calitatea apei ,hai sa facem niste teste simple: clătim cu apa de la chiuveta (made by RAJA) un pahar apoi il lasam sa se usuce.La fel procedam cu un alt pahar ,clatit cu apa plata .Oare care va fi rezultatul?Caliatatea apei vanduta de Mister Stroe &Co., se mai poate observa pe capetele de dus , sau in centralele de gaze( viata unei centrale pe gaze in C-ta este mai mica decat in restul tarii din cauza depunerilor de calcar), sau in masinile de spalat. PS.Nea Stroie, specialistul lui Peste prajit,cand apa produsa de RAJA sub conducerea ta va avea calitatea apei plate iar pretul va fi ca cel din Cluj sau Timisoara,atunci o sa-mi fac Mea Culpa.Pana atunci ciocul mic si la treaba ,si nu mai face comentarii aberante despre raportul pret/ calitate,ptr ca esti penibil si penal.