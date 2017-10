Târg de joburi pentru specialiştii IT&C. Vezi lista angajatorilor

Târg de joburi pentru specialiștii IT&C. Vezi lista angajatorilor

Ştire online publicată Vineri, 18 Noiembrie 2011. Autor: Cuget Liber Online.

Microsoft, IBM, Oracle și giganții telecom Vodafone și Cosmote caută personal la târgul online de joburi dedicat specialiștilor în IT și telecomunicații.Peste 20 de companii din industria IT, telecom și sectorul bancar și-au anunțat prezența la târg, iar joburile vacante vizează atât personal cu experiență, cât și tineri la început de carieră. Vezi toate locurile de muncă disponibile și angajatorii AICI Târgul de joburi este organizat de portalul de carieră hipo.ro și se va desfășura în perioada 16 noiembrie și 17 decembrie 2011. Tot pe acest portal, cei care își caută de lucru mai pot aplica pentru cele 2.500 de locuri de muncă disponibile în cadrul târgului online de carieră Angajatori de Top.Târgul continuă până la sfârșitul lunii noiembrie, iar cele mai multe dintre companiile participante (29%) sunt din industria IT, (17%) marketing și vânzări, (13%) din BPO, (8%) din FMCG, (7%) din Inginerie, (6%) din sectorul bancar și (6%) din Consultanță.