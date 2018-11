Târg de Crăciun, în Piaţa Ovidiu, din Constanţa

Târg de Crăciun, în Piața Ovidiu, din Constanța

Vineri, 30 decembrie, chiar de Sfântul Andrei se inaugurează primul târg de Crăciun al Constanței. Pentru aproape o lună de zile, Christmas Market by the Sea transformă centrul vechi al Constanței într-un orășel de poveste. Vizitatorii se pot bucura de concerte și spectacole, un târg tradițional cu decorațiuni și produse de sezon, precum și un patinoar, un carusel, un trenuleț, căsuța lui Moș Crăciun, bradul de Crăciun și un loc special amenajat pentru donații pentru cei nevoiași.

Casa lui Moș Crăciun, dedicată în totalitate copiilor, este un loc magic unde Moș Crăciun și ajutoarele lui așteaptă toți copiii și scrisorile lor cu dorințe. Constănțenii vor găsi un cort încălzit, de unde vor putea cumpăra produse și decorațiuni specifice perioadei Crăciunului, dulciuri și gustări, produse de îngrijire corporală, cadouri pentru cei dragi, produse handmade și produse realizate de designeri vestimentari. Nu vor lipsi nici vinul fiert, vata de zahăr și bomboanele de pom.

Atmosfera va fi întreținută de mai multe trupe românești care vor susține concerte în fiecare seară, până pe 29 decembrie. Vor urca pe scenă cei de la Jazu, Soundopamine, Nopame, Kosmic Blues, Ocs, Cuibul Robin and the Backstabbers, Roman & Voloka, Breeze, The Mono, Jacks, Tourette Roulette, The Kryptonite Sparks, Golan, Rockabella, Cardinal și Vița de Vie.

Andreea PERHAIȚĂ