Târg Back to School la Maritimo Shopping Center

În perioada 10 - 14 septembrie, la Maritimo Shopping Center va avea loc Târgul Back to School, organizat de Koole Media. Clopoțelul din prima zi de școală îi va găsi pe cei mici plini de entuziasm și dorință de a învăța lucruri noi, educative și foarte interesante. Târgul va fi împărțit în două secțiuni, pentru rechizite școlare și pentru aria de extracurriculare. Părinții vor putea alege împreună cu cei mici - cele mai cool accesorii pentru școală, cum ar fi ghiozdane, caiete, penare, dar vor putea și alege din cele mai bune oferte în materie de afterschool, grădinițe, școli și cursuri pentru pitici.Printre expozanți se numără firme cu renume, cum ar fi Cambridge School of Constanta, Fastrakids - Neuron English - Sakuranbo, Centrul Cultural Turc Yunus Emre, English Kids & Teens - centru de limbi străine pentru copii și adolescenți, Novanis, Trupa de teatru Joy, Centrul Educațional „Colibri”.Toți copiii se vor bucura de multe surprize puse la dispoziție de expozanți. Vor primi vouchere cu lecții gratuite, vor putea participa la ateliere de creație, de pictură cu nisip coloral și la o tombolă cu premii surpriză.În cadrul Târgului Back to School, o parte din taxa de participare plătită de expozanți va fi direcționată către organizația non-profit „Dăruiește aripi!”, ce se implică în mod activ în sprijinirea copiilor bolnavi de cancer de la Centrul Focus din cadrul Spitalului Județean Constanța.Organizația „Dăruiește aripi!”, în parteneriat cu Kool Media & Advertiseing SRL-D, îi vor invita pe constănțeni să se alăture campaniei de reconstrucție și modernizare a secției de Terapie Intensivă Neonatală și a Compartimentului de Prematuri din cadrul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța. De asemenea, în cadrul standului „Dăruiește aripi!”, copiii ce vor vizita Târgul sunt invitați să participe la ateliere de creație, unde, în fiecare zi, vor învăța noi lucruri creative, ca de pildă origami, creație în lut și multe altele. Toți copiii ce se vor înscrie la tombolă vor avea șansa de a câștiga premii surpriză puse la dispoziție de parteneri și expozanți: Diverta, Novanis, Biblioteca Colorată. Extragerea va avea loc duminică, pe 14 septembrie. În plus, expozanții vor oferi rechizite și copiilor din Centrul Focus.În plus, cei mici vor putea picta pe nisip colorat, alături de reprezentanții Clubului Amicii. Standul Red Castle va fi cu siguranță o explozie de culoare, veselie și bună dispoziție.