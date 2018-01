Tânărul diagnosticat cu leucemie, cu trei luni înainte de nuntă, a murit

Sâmbătă, 27 Ianuarie 2018.

Mii de oameni din toată țara s-au mobilizat pentru a strânge banii necesari transplantului de celule stem, în doar trei săptămâni fiind adunați 150.000 de euro, scrie adevarul.roDupă aproape un an în care s-a luptat din răsputeri cu o boală nemiloasă, Florin Răcoare, tânărul în vârstă de 31 de ani din Zalău diagnosticat cu leucemie cu trei luni înainte de a se căsători, a plecat dintre noi. Anunțul morții sale a fost făcut pe Facebook, de către prietenul său Laurențiu Ciocoi, cel care a coordonat o amplă campanie online de strângere de fonduri pentru ca Florin să poată fi supus unei intervenții chirurgicale care să îi salveze viața: "Am zis să luptăm, și am luptat. Am cerut să ne implicăm și ne-am implicat. Ne-am format un crez, un strigat Reușim împreună, un gând care a oferit șanse egale tuturor, nu ne-am oprit și nici n-o să ne oprim! Împreună am reușit lucruri imposibil de imaginat pentru foarte mulți, dar din nefericire o luptă nu ține de noi. Lupta cu destinul... Se zice că fiecare om are îngerul lui, noi avem doi. Florin Răcoare veghează asupra fiecaruia!" În urma campaniei amintite și a mobilizării oamenilor cu suflet din întreaga țară, în conturile tânărului s-au strâns din donații peste 150.000 de euro în doar câteva săptămâni.Florin a fost internat la o clinică din Italia, acolo unde ar fi trebuit să facă transplantul, însă din cauza repetatelor infecții, intervenția chirurgicală a fost amânată. În urmă cu două săptămâni, logodnica lui, Adina Călin, anunța că s-au întors în țară: "Din fericire am avut o perioada la început când tratamentul părea sa funcționeze bine în cazul nostru. Când ne pregăteam toate forțele și energiile pentru transplant, au apărut infecțiile de care nu am reușit să mai scăpăm. Din nefericire, aceste infecții persistă de ceva timp și vor mai persista, iar din acest motiv și la recomandarea medicilor din Italia, ne-am întors în România. Vom rămâne aici până când vom scăpa de aceste infecții. Sper să ne revenim cât mai repede ca să ne putem întoarce în Italia. Vă rugăm să rămâneți alături de noi prin rugaciuni și gânduri în aceasta luptă dureroasă", a scris ea pe Facebook. Vineri noapte, inima lui a încetat să mai bată.