Tânără-proxenet, la numai 14 ani: "M-am interesat care dintre fete şi-o pune şi le convingeam"

Tânără-proxenet, la numai 14 ani: "M-am interesat care dintre fete și-o pune și le convingeam"

Pentru că îi era „ciudă” că ceilalți colegi aveau bani iar ea nu, o fată de 14 ani a decis să devină proxenet pentru colegele ei.„Simona Alexandra recunoaște că nu i-a plăcut niciodată să studieze și trecea pe la școală atât cât să nu rămână repetentă. Mama fetei nu pare să se fi implicat destul în educația copilului, iar Simona sătulă de sărăcia din casa veche închiriată de la primărie, a decis să își ia destinul în propriile mâini. Dar a făcut-o urmând căi greșite, deși astăzi toată lumea ridică din umeri, iar copila ajunsă la vârsta maturității nici nu pare să regrete. Racolarea de «personal» se făcea prin cunoștințe, în apropierea casei și chiar în ochii profesorilor. Primele «angajate» au fost colegele de școală, copile cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani, pe care le-a convins că sunt «idioate», dacă se oferă bărbaților gratuit.«Am început să umblu prin locuri unde știam eu că se adună trupa la o țigară și m-am interesat care dintre fete și-o pune. Mi-a fost ușor să aflu, căci băieții se dau tot timpul mari cu asta. Apoi, le-am căutat pe fete și am intrat în vorbă cu ele. Unele s-au speriat că le propuneam să facem bani din relații cu bărbați, însă altele au acceptat. Se lăsau greu, dar se lăsau convinse», a povestit Simona.Așa a început copila o afacere de succes la Galați, iar Simona a devenit proxenet pentru câteva fete de la care încasa câteva mii de lei zilnic. «Luau câte 100-150 de lei pentru jumătate de oră. Eu primeam jumătate, iar ei luau restul. Eu aveam cinci-șase clienți pe zi, dar erau și zile mai aglomerate. Am fost cu tot felul de oameni, și mai tineri și mai bătrâni», mărturisește anchetatorilor, una dintre fetele racolate de Simona.Astăzi Simona, deja majoră, este anchetată într-un amplu dosar penal alături de o rețea de proxeneți din Galați și Brăila. Copilele nu erau doar vândute, ci obligate să presteze servicii oricum și oricui sub amenințarea cu mutilarea. «Ai auzit, fă, ce ți-am zis? Dacă aud reclamații de la clienți, îți tai nasul, scroafo! Faci ce vor ăia să faci, dă-te dracului de boarfă!», sunt cuvintele cu care proxenetul i se adresează copilei, potrivit unei interceptări telefonice”, notează lumealuioliver.ro.