TÂNĂRĂ MOARTĂ, DUPĂ CE MEDICII AU REFUZAT SĂ-I FACĂ TESTUL PAPANICOLAU. A LĂSAT ÎN URMĂ DOI COPII...

Noi suntem o tara model..ce sa spun

Ce mizerie de articol..Astia dupa 40 te roaga sa faci an de an papanic.iti trimit plic acasa..pb se exagereaza.Cred ca in Romania nu mori cu zile,nu?daca nu ai bani sa faci analize la sange eti terminat,bani sa faci papanicolau la privat,la fel de terminat esti,o consultatie la dr este cel putin 150 ron,asa ca sa ne uitam in gradina noastra intai si apoi la altii.Daca nu ai 3 mil sa faci colonoscopie stai ca boul si astepti pe lista de asteptare pana cand creste tumora in tine.Antibiotic dat otr raceala si alte mizerii.Hai sa ne uitam in ograda noastra intai si sa radem de altii.