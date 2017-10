Tăieri de copaci cu scandal, în Constanţa. "Chiar dacă un copac este verde, nu înseamnă că nu prezintă un pericol"

2

Cine raspunde pentru pomii ciuntiti si taiati ilegal?

Au toaletat in toamna 2015 in cartierul Inel I; Str. Dionisie cel Mic nr 56; Bl 28; Peste 20 de pomi,lucratorii spuneau ca au aprobare pentru toaletarea a 15 pomi.Au taiat si pomi, nu numai au toaletat.Organele abilitate pot controla aceste fapte.La sc A a blocului 28,au taiat un castan ,i-au lasat doar 1 m de tulpina,fara coroana.Au fost taiati la cererea locatarilor pentru ca le murdaresc masinile si le cad castane.In urma cu aproximativ 3 ani au mai taiat alti copaci tot la blocul 28,tot castan la scara B,motivul fiind ca intra radacinile in canalizare si o deterioreaza,dar altul a fost motivul un vecin de la etajul il deranja ca ii cad castane si ii murdareste masina. Toaletare a copacilor la blocul 28 numai toaletare nu este,se poate spune moartea copacilor, deoarece se poate constata modul cum au fost ciuntiti,fara ramuri,nu au coroana.Trei tei de la Sc B i-au ciopartit nu le-a last ramuri ,nu au nicio forma.La fel s-a intamplat si cu nucul.Aangajatul primariei,care au toaletat pomii are calificare? Pentru ca se pot vedea pomii toaletati.Au toaletat si copaci care nu trebuiau sa fie toaletati,Un pom mic de inaltime care nu ajunge nici pana la etajul 1 in spatele blocului 26,a fost ciuntit .Cine raspunde penal pentru pomii taiati.de ani de zile de la asociatia 28 ABC ?Pentru un pom taiat legea spune ca trebuie sa fie plantati alti pomi ,de ex pentru un castan 4-5 puieti .Nu s-a plantat niciun pom de catre primarie, de cand s-au taiat acum trei ani.Nici asociatia nu a facut demersuri la primarie pentru a se inlocui pomii taiati,gardul viu deteriorat.etc.Cine trebuie sa se ocupe de acete lucruri? Peste 3 ani vor veni si vor taia iar,ce a mai ramas tot la sesizarea asociatiei.Au plecat cu doua masini de lemne si am ramas cu dezastru. In tarile nordice se lasa din generatii in generatii pomi,cedri de sute de ani mostenire pentru copii lor,noi vom lasa desert in urma noastra.