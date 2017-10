Tabăra de la Năvodari a fost evacuată

Tabăra de la Năvodari a fost evacuată începând de ieri dimineață. Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, a luat această decizie în ciuda protestului de miercuri seară a copiilor din tabără. Pe lângă discuțiile dure care au avut loc între ministrul Învățământului, Cristian Adomniței, venit să evacueze tabăra, și copii, cei prezenți ne-au spus că reprezentantul Guvernului a fost „bombardat“ cu șervețele, lucru negat însă ieri de profesori: „Nu se poate așa ceva. Noi avem cei șapte ani de acasă!“ - au replicat dascălii. Profesorii s-au arătat nemulțumiți de faptul că vacanța le-a fost întreruptă, însă nu au mai dorit să facă nici un comentariu. Mutarea copiilor și a însoțitorilor s-a făcut în mod dezorganizat. Câte un microbuz sau autocar intrau pe poarta taberei la interval de zeci de minute. Alții nu mai aveau răbdare să aștepte și părăseau tabăra pe jos. Agenția SIND România a restituit banii copiilor care au fost nevoiți să părăsească tabăra înaintea ter-minării sejurului. Cei 400 de copii care mai erau în tabără au fost mutați în alte locuri de cazare de pe litoral. În Eforie Nord au fost mutați 200 de copii, pentru restul căutându-se soluții de cazare în tabăra Victoria sau în alte spații pe care SIND le deține pe litoral. Marius Enescu, directorul Autorității de Sănătate Publică Constanța a precizat că, înainte de a se alege tabăra din Eforie, au fost trimiși inspectorii pentru a verifica dacă această locație oferă condiții optime de cazare. Răspunsul organelor de control a fost unul pozitiv. Laborator bănuit de analize „la urgență“ pentru angajații cantinei Marius Enescu a precizat faptul că toate probele prelevate de la pacienții care s-au tratat în ambulatoriu au ieșit pozitive la salmonela. Aceleași rezultate și la alimente. Cașcavalul prezintă un enterococ. Deocamdată, specialiștii de laborator rămân rezervați față de această analiză întrucât, spune Enescu, ar putea fi vorba doar de un produs de fermentație al produsului. Este interesant faptul că angajații cantinei taberei Năvodari își făcuseră analizele cu doar o săptămână înainte de izbucnirea toxiinfecțiilor alimentare. „Aveau examenul coprobacteriologic efectuat și buletinele de analiză erau negative. Noi întocmim acum un raport privind acest lucru pe care-l vom trimite Ministerului Sănătății. Am vorbit și cu directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate și, împreună, vom face un control la laboratorul de analize care a stabilit că persoanele în cauză nu prezentau nici un fel de problemă. Este vorba de un laborator de analiză din Năvodari. Să vedem dacă, la ora respectivă, personalul era sănătos și s-a infectat între timp sau dacă analizele nu au fost efectuate corect“, a declarat Marius Enescu. În Năvodari funcționează un laborator mobil, care, conform spuselor directorul Autorității de Sănătate Publică, îți dă analizele într-un timp foarte scurt, ceea ce nu este posibil. O analiză a unei coproculturi durează 72 de ore. Amendă în valoare de 750.000 RON Dacă administratorii taberei doresc să reia activitatea, trebuie să rezolve problemele și să solicite o nouă autorizare. Totodată, conducerea taberei a primit o amendă în valoare de 750.000 RON. Eugen Nicolăescu a anunțat că la nivelul ministerului va fi instituit un grup de lucru, din care vor face parte și reprezentanți ai Autorității Națio-nale pentru Protecția Consumatorilor și Autorității Naționale pentru Siguranța Alimentelor, care va pune la punct un plan de acțiune pentru verificarea tuturor taberelor din țară. Marius Enescu a declarat că astăzi se va face un raport detailat privind condițiile de cazare în toate taberele de pe litoral, însă spune că nu sunt probleme. Peste 100 de copiii și profesori care erau cazați în tabăra de la Năvodari au prezentat, începând de duminică, 8 iulie, simptomele unei toxiinfecții alimentare. Medicii au descoperit prezența bacteriei salmonela și a unei infecții cu stafilococ la o parte din personalul cantinei din tabără, dar și la pacienții care au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, unde au urmat tratament sub supraveghere medicală.Tabăra de la Năvodari a fost evacuată începând de ieri dimineață. Ministrul Sănătății, Eugen Nicolăescu, a luat această decizie în ciuda protestului de miercuri seară a copiilor din tabără. Pe lângă discuțiile dure care au avut loc între ministrul Învățământului, Cristian Adomniței, venit să evacueze tabăra, și copii, cei prezenți ne-au spus că reprezentantul Guvernului a fost „bombardat“ cu șervețele, lucru negat însă ieri de profesori: „Nu se poate așa ceva. Noi avem cei șapte ani de acasă!“ - au replicat dascălii. Profesorii s-au arătat nemulțumiți de faptul că vacanța le-a fost întreruptă, însă nu au mai dorit să facă nici un comentariu. Mutarea copiilor și a însoțitorilor s-a făcut în mod dezorganizat. Câte un microbuz sau autocar intrau pe poarta taberei la interval de zeci de minute. Alții nu mai aveau răbdare să aștepte și părăseau tabăra pe jos. Agenția SIND România a restituit banii copiilor care au fost nevoiți să părăsească tabăra înaintea ter-minării sejurului. Cei 400 de copii care mai erau în tabără au fost mutați în alte locuri de cazare de pe litoral. În Eforie Nord au fost mutați 200 de copii, pentru restul căutându-se soluții de cazare în tabăra Victoria sau în alte spații pe care SIND le deține pe litoral. Marius Enescu, directorul Autorității de Sănătate Publică Constanța a precizat că, înainte de a se alege tabăra din Eforie, au fost trimiși inspectorii pentru a verifica dacă această locație oferă condiții optime de cazare. Răspunsul organelor de control a fost unul pozitiv. Laborator bănuit de analize „la urgență“ pentru angajații cantinei Marius Enescu a precizat faptul că toate probele prelevate de la pacienții care s-au tratat în ambulatoriu au ieșit pozitive la salmonela. Aceleași rezultate și la alimente. Cașcavalul prezintă un enterococ. Deocamdată, specialiștii de laborator rămân rezervați față de această analiză întrucât, spune Enescu, ar putea fi vorba doar de un produs de fermentație al produsului. Este interesant faptul că angajații cantinei taberei Năvodari își făcuseră analizele cu doar o săptămână înainte de izbucnirea toxiinfecțiilor alimentare. „Aveau examenul coprobacteriologic efectuat și buletinele de analiză erau negative. Noi întocmim acum un raport privind acest lucru pe care-l vom trimite Ministerului Sănătății. Am vorbit și cu directorul Casei Județene de Asigurări de Sănătate și, împreună, vom face un control la laboratorul de analize care a stabilit că persoanele în cauză nu prezentau nici un fel de problemă. Este vorba de un laborator de analiză din Năvodari. Să vedem dacă, la ora respectivă, personalul era sănătos și s-a infectat între timp sau dacă analizele nu au fost efectuate corect“, a declarat Marius Enescu. În Năvodari funcționează un laborator mobil, care, conform spuselor directorul Autorității de Sănătate Publică, îți dă analizele într-un timp foarte scurt, ceea ce nu este posibil. O analiză a unei coproculturi durează 72 de ore. Amendă în valoare de 750.000 RON Dacă administratorii taberei doresc să reia activitatea, trebuie să rezolve problemele și să solicite o nouă autorizare. Totodată, conducerea taberei a primit o amendă în valoare de 750.000 RON. Eugen Nicolăescu a anunțat că la nivelul ministerului va fi instituit un grup de lucru, din care vor face parte și reprezentanți ai Autorității Națio-nale pentru Protecția Consumatorilor și Autorității Naționale pentru Siguranța Alimentelor, care va pune la punct un plan de acțiune pentru verificarea tuturor taberelor din țară. Marius Enescu a declarat că astăzi se va face un raport detailat privind condițiile de cazare în toate taberele de pe litoral, însă spune că nu sunt probleme. Peste 100 de copiii și profesori care erau cazați în tabăra de la Năvodari au prezentat, începând de duminică, 8 iulie, simptomele unei toxiinfecții alimentare. Medicii au descoperit prezența bacteriei salmonela și a unei infecții cu stafilococ la o parte din personalul cantinei din tabără, dar și la pacienții care au ajuns la Spitalul de Boli Infecțioase Constanța, unde au urmat tratament sub supraveghere medicală.