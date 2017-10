„Suveranii“ străzilor Constanţei, câinii maidanezi, nu se dau detronaţi

În fața unor autorități locale fără inițiativă

„Suveranii“ străzilor Constanței, câinii maidanezi, nu se dau detronați

Parcurile, aleile dintre blocuri, ghenele și parcările din preajma piețelor sunt, de ani buni, „feuda” câinilor maidanezi. Fenomenul a fost reclamat în nenumărate rânduri de constănțenii dornici să aibă străzi mai sigure. Rezultatele concrete se lasă însă așteptate. Fundația „Noroc” din Constanța este una dintre organizațiile care au ca obiect de activitate protecția animalelor abandonate pe spațiul public. Iar „protecția” constă, după cum ne-a declarat Eugenia Hulea, președinta fundației, în „adunarea animalelor, adăpostirea, hrănirea, îngrijirea lor și acordarea asistenței medicale necesare”. În prezent, membrii asociației îngrijesc aproximativ o sută de patrupede, adăpostite în țarcuri improvizate în diverse locații. „Am pornit, în 2003, alături de colega mea, Emilia Ionaș, de la șase câini, dar numărul lor a crescut în scurt timp. Oamenii ne aduceau câini, pe care îi aruncau peste gard. Credeau că aparținem de administrația locală și se luau de noi că de ce nu-i strângem de pe străzi”, își aduce aminte reprezentanta asociației. Locațiile în care sunt ținuți câinii la ora actuală vor trebui însă eliberate, motiv pentru care membrii fundației s-au adresat Primăriei Constanța pentru a cere ajutor în vederea găsirii unui nou spațiu pentru amenajarea unui adăpost. „Noi vrem să mulțumim pe toată lumea, atât pe iubitorii de animale, care vor avea unde să le ducă, dar și pe cei care nu le mai vor pe străzi”, a menționat femeia. Adrese pentru realizarea unui adăpost pentru câini Drept urmare, a început lungul șir al adreselor către primărie. Eugenia Hulea ne-a declarat că, începând din 2005, a trimis anual cel puțin două adrese autorităților locale prin care le solicita concesionarea unui teren de aproximativ 2.000 de metri pătrați, în zona mărginașă a orașului, astfel încât să nu deranjeze pe nimeni. „La primele adrese mi s-a răspuns că trebuie să particip la o licitație publică, deși eu am precizat că nu vreau să cumpăr terenul, vreau să-mi fie concesionat. Anul trecut, prin adresa din 6.05.2008, mi-au spus să formulez o nouă solicitare, să identific eu terenul și să fac un plan de situație privind starea juridică. Am făcut și toate acestea, am găsit un teren în zona industrială, am luat legătura cu un arhitect și le-am trimis proiectul. Am anexat și o listă cu aproximativ 100 de semnături ale iubitorilor de animale, care susțineau inițiativa noastră. A trecut un an și tot mai aștept răspuns. În luna iulie ni s-a spus că ni se va da terenul, dar proiectul nostru a fost trimis la Guvern”, ne-a spus Eugenia Hulea. În adăpost ar urma să fie îngrijite 200 de patrupede. Mai mult, reprezentanta asociației spune că a transmis Primăriei Constanța și o serie de propuneri, menite să reducă fenomenul înmulțirii câinilor maidanezi. „În 2006, am transmis, în numele fundației, o adresă prin care propuneam adoptarea unei HCLM privind obligarea locuitorilor orașului, proprietarilor de curți, să-și sterilizeze animalele, pentru a stopa fenomenul de înmulțire, astfel încât să existe o mai bună monitorizare. Totodată, noi am propus adoptarea unei HCLM pentru ca deținătorii de animale de companie să aibă obligația ca atunci când sunt pe domeniul pu-blic să strângă excrementele”, a arătat președinta Fundației „Noroc”. Propunerile, deși de bun simț, nuse regăsesc în vreun act normativ al autorităților locale. Autoritățile locale dau vina pe lipsurile financiare Viceprimarul Constanței, Decebal Făgădău, ne-a declarat că este la curent cu activitatea Fundației „Noroc”, dar nu și cu adresele pe care le-ar fi transmis instituției pe care o reprezintă. El a arătat că va studia problema semnalată, atrăgând atenția asupra faptului că, indiferent că este vorba de o cauză justă, concesionarea unui teren presupune respectarea unor prevederi legale stricte. „Fundația trebuie să arate că are capacitatea tehnică pentru a realiza adăpostul, că are logistica și resursele umane”, a precizat vicele. În prezent, potrivit lui Decebal Făgădău, problematica repre-zentată de câinii fără stăpân este ținută în frâu în limita posibilităților financiare de care dispune autoritatea locală. Angajații Serviciului de Ecarisaj strâng, zilnic, aproximativ 30 de câini de pe străzile Constanței, care sunt sterilizați, li se pun crotalii, apoi sunt eliberați înapoi pe stradă. „Alocăm mai puțin de 100.000 de lei pe lună pentru îngrijirea câinilor fără stăpân de la biobază, sumă în care sunt incluse hrana, medicația pentru cei bolnavi și salariile angajaților. S-a reușit dublarea capacității biobazei și achi-ziționarea de pistoale cu tran-chilizante pentru prinderea animalelor, dar acestea din fondurile firmei SC Alfmob Exim SRL”, a mai arătat viceprimarul. Deși au existat oameni de bine care s-au arătat interesați să ajute biobaza cu hrană și să mai scutească astfel o cheltuială, au fost refuzați, din cauza prevederilor stricte privind modul de îngrijire al animalelor. „Au fost oameni care s-au oferit să ne dea resturi de mâncare, dar legea stipulează clar că animalele trebuie hrănite cu mâncare uscată, nu cu resturi”, a explicat Decebal Făgădău. Cât privește propunerea privind sterilizarea câinilor cu proprietar, ea presupune costuri ce acum nu sunt disponibile. Menționăm că o astfel de campanie va demara, cât de curând, în București, la inițiativa Administrației pentru Supra-vegherea Animalelor din cadrul Primăriei Capitalei. Proiectul are în vedere sterilizarea a aproximativ 30.000 de câini. Dacă la Constanța nu a reușit să realizeze un adăpost, Fundația „Noroc” va deschide, cât de curând, un post de lucru în Vidra, județul Vrancea. „Am fost contactați de un grup de oameni de acolo, care au sprijinul autorităților locale, sunt ajutați cu teren și cu toate cele necesare și îi vom ajuta pentru realizarea unui adăpost. În Vidra se poate, dar pentru Constanța ne chinuim de ani buni”, a arătat Eugenia Hulea.