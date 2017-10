Sute de tone de deşeuri aduse în spaţiile de reciclare din hipermarketurile Cora

Sute de tone de deșeuri aduse în spațiile de reciclare din hipermarketurile Cora

În urmă cu un an, magazinele cora, împreună cu Green Group, ofereau clienților spații de reciclare a deșeurilor electrice și electronice, PET-urilor și dozelor de aluminiu pentru băuturi. Aparatele inteligente au reciclat, în primul an de la instalare, 7,5 milioane de recipienți PET și 750 de tone de deșeuri electronice și electrocasnice (DEEE), în valoare de peste 30.000 de euro. Aparatele oferă, în medie, 1,17 lei de kilogram pentru un echipament electronic vechi și 0,05 lei pentru fiecare pet colectat, prin tichete de cumpă-rături cora. Pentru a susține reciclarea și protejarea mediului, magazinele cora din toată țara găzduiesc în perioada aprilie - iunie 2014, evenimentele „Iubești mediul? Reciclează!”, organizate de Corint Educațional, Asociația Corint Pro lectura și Fundația Lumea cora, în parteneriat cu Ministerul Educației Naționale, ca parte a programului „Pașaport pentru cultură”. Eveni-mentele au drept scop popu-larizarea metodelor de reciclare inteligente în rândul elevilor. La Constanța, primele două evenimente au avut loc pe 5 și 6 aprilie la cora Brătianu și, respectiv, cora City Park din Constanța. Copiii de la școlile din oraș au participat la concursuri cu întrebări despre natură și despre reciclare și, drept mulțumire, au oferit publicului minunate momente artistice. „Suntem foarte fericiți să vedem interesul copiilor față de protejarea mediului. Imediat ce au aflat de evenimente, școli din toate județele unde avem magazine și-au anunțat participare. Copiii sunt fascinați de aparatele din zonele coraVerde care înghit pet-uri și reciclează DEE-uri și acest lucru nu poate decât să ne bucure pentru că ajutăm și noi ca generațiile viitoare de adulți să fie mult mai responsabile cu mediul înconjurător”, a declarat Ana Maria Florea-Harrison, responsabil PR cora România.Ce puteți să reciclați la coraVerdeAparatele de reciclare sunt în continuare în magazinele cora din Constanța. Pentru un PET, clienții primesc 0,05 lei, iar pentru o doză 0,03 lei. În ce privește aparatura electrică și electronică, se primesc toate tipurile de aparate: frigidere, mașini de spălat, aragaze, cup-toare cu microunde, boilere, calorifere, aspiratoare, aparate de aer condiționat, filtre de cafea, computere, televizoare, monitoare, imprimante, telefoane mobile și fixe, echipamente de iluminat, console video, jocuri etc. În funcție de clasa din care face parte deșeul adus, se primesc vouchere cu valori fixe pe kilogram. De exem-plu, se oferă 0,8 lei /kg pentru un frigider, 0,6 lei/kg pentru un fier de călcat, 10 lei /kg pentru telefoane mobile etc. Atât aparatele cât și PET-urile se depozitează în hipermarketurile cora, după care sunt ridicate de Green Group și duse în fabricile sale de reciclare.