Sute de locuri de muncă în străinătate pentru constănţeni. Ce meserii se caută

Nasol dar real

Cine are ocazia,ar fi de preferat sa-si caute de lucru in tari in care apoi sa rtamana definitive si sa-si aduca acolo si familiile,sa-si schimbe cetateniile. Nu de alta,dar Romania va fi locuibila pentru oamenii cinstiti si normali abia poate peste cateva secole,si asta tot la nivel foarte mult sub cel al restului lumii. Regresul intentionat continua.