Sute de locuri de muncă în Germania, disponibile pentru români

Agenția pentru Ocuparea Forței de Muncă dispune, prin intermediul Rețelei EURES, de 497 de locuri de muncă ȋn Germania. Sunt 120 de posturi de curier, 80 de posturi pentru personal curățenie, 51 de posturi de electrician, 51 de posturi de lăcătuș, 50 de posturi de instalator, 24 de posturi de șofer de camion pe distanțe scurte sau lungi. De asemenea, constănțenii care vor să muncească peste hotare pot prinde unul din cele patru posturi de manager software sisteme de securitate, două posturi de inginer verificare și validare, două posturi de bucătar. Mai sunt propuse pentru constructor structuri din metal - 1 post, coordonator activități arhitectură electrică - 1 post, inginer de sistem - 1 post, inginer dezvoltare - 1 post, inginer proiectant - 1 post, tehnician sisteme electrice - 1 post, tehnician sisteme de răcire -1 post, tehnician instrumentație și control - 1 post, dezvoltator sistem Android - 1 post, operator mașini CNC - 1 post, tâmplar - 1 post.Contractele de muncă pot avea durată determinată, de 12 luni, sau pot fi permanente. Salariul oferit este de 50.000 – 74.000 euro brut, pe an, pentru posturile de manager hardware - software sisteme de securitate, inginer verificare și validare, inginer de sistem, inginer dezvoltare, inginer proiectant și coordonator activități arhitectură electrică, între 28.000 și 58.000 de euro brut, pe an, pentru posturile de tehnician instrumentație și control, tehnician sisteme de răcire și tehnician sisteme electrice, 42.000 euro brut pe an pentru postul de dezvoltator sistem Android și între 1.600 - 2.200 euro brut, pe lună, pentru posturile de personal ȋn domeniul hotelier - gastronomic.Persoanele interesate, care corespund condițiilor ofertelor de muncă, pot aplica direct prin accesarea acestora pe site-ul EURES național www.eures.anofm.ro, rubrica Mod de aplicare.