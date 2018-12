Sute de familii vor rămâne fără căldură de la RADET. "Din ce să plătim, dacă viaţa asta este scumpă?"

Sute de familii vor rămâne fără căldură de la RADET. "Din ce să plătim, dacă viața asta este scumpă?"

Regia Autonomă de Distribuire a Energiei Termice (RADET) Constanța are mereu, pe listă, asociații rău-platnice, care nu își achită facturile la întreținere cu lunile. Pe de altă parte, oamenii susțin că sunt atât de săraci și necăjiți, încât abia au cu ce trăi de pe o zi pe alta.„Luna trecută, spre exemplu, am dat numai pe medicamente și mâncare, în jur de 700 de lei. Dacă mai plăteam și întreținerea, pe lângă ce le-a mai trebuit copiilor la școală, rămâneam fără niciun ban în casă. Din ce să plătim, dacă viața asta este atât de scumpă?”, ni s-a plâns Ion. S., un constănțean ce înregistrează o datorie mare la întreținere. În aceeași situație se află foarte multe familii, care riscă acum să rămână fără căldură, exact în plină iarnă, pentru că nu și-au plătit la timp datoriile.„Mai grav este că dacă ni se taie căldura, nu am bani nici măcar să bag în priză un calorifer electric, pentru a ne dezmorți puțin”, ne-a mărturisit un alt cetățean.Din cauza debitelor foarte mari, RADET a atenționat, deja, de câteva zile, asociațiile de proprietari rău-platnice că urmează să li se sisteze furnizarea energiei termice pentru că nu și-au achitat facturile în termenul scadent. Pentru a se evita sistarea furnizării energiei termice, reprezentanții regiei le solicită reprezentanților legali ai asociațiilor de proprietari să procedeze la achitarea datoriei pe care o înregistrează către furnizorul de energie termică.Pe lista neagră se află Asociația de Proprietari de pe strada Pandurului nr. 9, Asociația de Proprietari nr. 451, Asociația de Proprietari nr. 831, Asociația de Proprietari „Mamaia 86”, Asociația de Proprietari bl. C 2 TOMIS 1, Asociația de Proprietari bloc ST 8A, zona Stadion, de pe strada Făgetului nr.142, Asociația de Proprietari nr. 196, de pe strada Zmeurei, Asociația de Proprietari nr. 582, de pe strada Unirii nr.32 etc.La rândul lor, cei de la RADET au precizat că sunt asociații care nu au făcut nicio plată din primăvară și până acum.„Tocmai de aceea, suntem nevoiți să aplicăm metoda sistării. Asociațiile au fost somate și nu au făcut niciun demers, nici plăți și nici eșalonare. Drept urmare, vom sista căldura și apa caldă celor care vor continua să nu își respecte obligațiile de plată. Pe această cale, vrem să afle și membrii asociațiilor că la aceste asociații se petrec lucruri suspecte de deturnare a banilor încasați de la membrii asociației și ar fi cazul sa tragă la răspundere președintele/administratorul asupra faptului că vor rămâne în frig pentru neplată, dacă ei au plătit, dar banii nu au sosit la RADET.Având în vedere că unii consumatori s-au deconectat de la RADET unilateral, fără să parcurgă procedura legală de deconectare, nu vă putem comunica numărul exact de apartamente care vor fi afectate de această măsură”, a declarat, pentru „Cuget Liber”, directorul de producție al RADET, Bogdan Orozan.