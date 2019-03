Sute de elevi, alături de poliţişti, la Zilele Porţilor Deschise

Sute de elevi, alături de polițiști, la Zilele Porților Deschise

Cu ocazia Zilei Poliției Române, care are loc la data de 25 martie în fiecare an, Inspectoratul de Poliție Constanța își are porțile larg deschise pentru toți cei interesați de tainele meseriei de polițist. Elevii mai multor instituții de învățământ din Valu lui Traian, Medgidia, Fântănele, Poarta Albă, dar și din municipiu au avut oportunitatea să vadă modul, condițiile și echipamentele cu care oamenii legii își fac datoria.







Constănțenii au ocazia de a urmări modul de utilizare a tehnicii de intervenție, totul sub ochii vigilenți ai polițiștilor. Sunt prezentate expoziții ale departamentelor poliției, dintre care se remarcă cel al poliției rutiere, cuprinzând motocicletele și autospecialele utilizate pentru misiunile zilnice, departamentul operațiunilor speciale, expuse fiind truse de intervenție, roboți și cele mai moderne dispozitive utilizate în operațiunile de pe teren.







Cel mai incitant este, totuși, standul biroului de investigare tehnico-științifică a poliției criminalistice, unde ofițerii din cadrul Serviciului Criminalistic al IPJ Constanța prezintă cu pasiune metodele folosite la investigarea cazurilor din județ. Departamentul se mândrește cu logistica disponibilă, precum laboratoarele mobile de ultima generație întrebuințate în domeniul cercetării la fața locului și la executarea expertizelor spre identificarea autorilor faptelor antisociale.

„E frumos să prezentăm publicului tehnica noastră de intervenție. Cei mai interesați, desigur sunt copiii, ei sunt cei mai încântați de echipamentele expuse“, a declarat comisarul Cătălina Popa.

Madlena CĂLUGĂREANU